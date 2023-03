Lomiri ya se puede usar como opción principal en Debian

No lo habían publicitado como en otros acontecimientos, pero tuvo lugar en febrero. De hecho, más a principios que a mediados del mes pasado. Si yo me enteré fue porque la cuenta oficial de UBports en Twitter retwitteó un tweet de Marius Grispgard (autor de la foto de cabecera) en el que nos hablaba de esta, si no hazaña, sí avance. Y es que, si bien es cierto que la idea original de Canonical era la convergencia, al final hubo una separación de caminos, y Lomiri, antes conocido como Unity8, sólo se ejecutaba en móviles y tablets con Ubuntu Touch.

La noticia es que Lomiri se puede usar como opción principal en Debian. Por lo menos es lo que asegura Gripsgard, quien forma parte de UBports y que el sistema de escritorio que usa es Debian. El 11 de febrero decía que ya está en el archivo original, pero que aún requería algunos cambios menores para mejorar su estabilidad. Ya estamos en marzo, y lo único nuevo que sabemos es en realidad nada. Sólo que Lomiri se podrá instalar en Debian, y probablemente en descendientes suyos como Ubuntu y Linux Mint.

Un poco de historia sobre Lomiri

Canonical presentó Unity junto a Ubuntu 10.10, y la palabra más común que he escuchado sobre ese cambio fue el de una enfermedad. Unity era esa enfermedad, ya que si antes estaba funcionando perfectamente hasta en ordenadores de aquellos de 10.1″, su uso dejó de ser una posibilidad si no se ejecutaba en un equipo algo más potente.

La intención, y así lo comunicó Mark Shuttleworth, era usar el mismo entorno gráfico en móviles y en el escritorio. Lo intentó, pero no lo consiguió (tampoco lo consiguieron Apple ni Microsoft, todo hay que decirlo) y años más tarde, en 2018, volvieron a GNOME. Ubuntu Touch fue entonces descontinuado, o lo habría sido si UBports no se hubiera hecho cargo del proyecto.

Desde entonces ha habido tres frentes: por una parte, un joven indio al que aún le quedan, al menos, 10 años (o 20) para dejar de serlo se hizo cargo de Unity, UBports de Unity8 y Canonial se olvidó de todo y apostó por GNOME. Unity8 tenía que ser la versión móvil de Unity, pero pronunciar su nombre en inglés («iunitieit») no era fácil, por lo que decidieron rebautizarlo como Lomiri.

Ahora Ubuntu usa GNOME, Ubuntu Unity se ha convertido en sabor oficial y Lomiri es lo que hay disponible en los aparatos como los de PINE64, entre otros.

El mejor concepto de una interfaz móvil para Linux

Yo he probado, que recuerde, al menos tres entornos gráficos en una tablet con Linux: Phosh, Plasma y Lomiri. Me suele gustar el software de KDE, pero, como diría algún anglosajón, Plasma Mobile es un poco «desktopish»; aunque sea para dispositivos móviles, tiene mucho de escritorio, y eso para mí no es lo mejor. Phosh funciona muy bien, pero a mí no me gusta nada su interfaz, por lo menos en una tablet. Por otra parte, si nos centramos en el entorno gráfico, Lomiri es probablemente lo mejor.

En la captura de cabecera se ve cómo sería la interfaz «undocked» (o algo así he leído). Es decir, la distribución (de posicionado, no de distro) o la interfaz de escritorio de Lomiri. Las ventanas se pueden redimensionar y usar como podríamos hacerlo en GNOME, y también tenemos el modo tablet cuyos gestos superan por mucho, siempre según mi opinión, a los de Phosh y Plasma, y a la espera de ver qué lanza GNOME.

Pero la noticia que tratamos hoy nos habla de la versión de escritorio en un equipo de escritorio, algo sobre lo que no puedo opinar mucho. Sí puedo decir que es lo mismo que mueven aparatos con recursos bajos, por lo que la fluidez está casi garantizada. Cuando ya se pueda descargar y probar, no os quepa la menor duda de que lo testearé, pero de momento ya sabemos que más pronto que tarde se podrá usar, al menos, en Debian.