Logran ejecutar KDE y GNOME con aceleración de GPU en Apple M2

El desarrollador del controlador Linux de código abierto para la GPU Apple AGX anunció la implementación de soporte para los chips Apple M2 y el lanzamiento exitoso de los entornos de escritorio KDE y GNOME en Apple MacBook Air con el chip M2 con soporte completo para aceleración de GPU.

Como ejemplo del soporte OpenGL en M2, se demostró el lanzamiento del juego Xonotic, simultáneamente con las pruebas glmark2 y eglgears, en las cuales la prueba de duración de la batería, la MacBook Air duró 8 horas de reproducción continua de Xonotic a 60 FPS.

También se observa que el controlador DRM (Direct Rendering Manager) adaptado para los chips M2 para el kernel de Linux ahora puede funcionar con el controlador asahi OpenGL desarrollado para Mesa sin necesidad de realizar cambios en el espacio del usuario.

Los cambios recientes incluyen la implementación de la compatibilidad con USB3 (anteriormente, los puertos Thunderbolt se usaban solo en el modo USB2)

El trabajo del controlador PHY es configurar el hardware físico con configuraciones específicas para su chip en particular, que se calibran en la fábrica, y administrar la reconfiguración de todo el hardware PHY a medida que se activan y desactivan diferentes modos.

En la práctica, esto significa una gran cantidad de toques de registro «mágicos», incluidos algunos con datos variables que provienen de eFuse escritos en fábrica.

✨ KDE runs on the Apple M2!!!! ✨

With full GPU acceleration! 🚀🚀

Running Xonotic, glmark2, and eglgears at the same time!!

My 🦀 Linux kernel driver now supports the M2!! And it works out of the box with Alyssa’s Mesa driver, no userspace changes needed~!! pic.twitter.com/JUmtvCHaC8

— Asahi Linya / 朝日りにゃ〜 // @lina@vt.social (@LinaAsahi) November 25, 2022