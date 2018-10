Llega la nueva versión de Rust 1.30.0 con sistema de módulos mejorado y mas

Rust o rust-lang es un lenguaje de programación bastante moderno y de código abierto, además de ser multiplataforma, rápido y deseñado para reemplazar a C y C++.

Fue creado por Mozilla y tiene abstracción de alto nivel para complacer también a los que vienen de C# y Java.

Y esto no es todo, podemos ver muchas características interesantes que no aparecen en otros lenguajes de programación, como abastracciones de coste cero, semática de movimiento, seguridad de memoria garantizada, tiempo de ejecución reducido, etc.

Sobre la nueva versión de Rust 1.30.0

Los desarrolladores de Rust han anunciado una nueva versión 1.30.0 de su lenguaje de programación.

Esta nueva versión del lenguaje, agrega nuevos tipos de macros de procedimiento, define su validez como “uso” y mejora el sistema de módulos.

Los atributos y las macros de procedimientos similares a funciones son las nuevas incorporaciones a Rust 1.30.0.

Las primeras son similares a las macros Derive personalizadas, pero le permiten definir atributos personalizados y nuevos adicionales en lugar del atributo “# [derive]”, lo que permiten crear sus propios atributos personalizados nuevos.

Además, no solo funcionan para estructuras y enumeraciones, sino también para funciones.

Otros cambios e innovaciones explican el anuncio oficial de la versión actual, así como las escasas notas de lanzamiento detalladas sobre Github.

Rust 1.30 amplía esto al agregar la capacidad de definir otros dos tipos de macros avanzadas, “macros de procedimiento similares a atributos” y “macros de procedimiento similares a funciones”.

También son más flexibles: derivar solo funciona para estructuras y enumeraciones, pero los atributos pueden ir a otros lugares, como funciones.

Como ejemplo de uso de una macro similar a un atributo, es posible que tenga algo como esto al usar un marco de aplicación web.

Las macros de procedimiento similares a funciones definen macros que parecen llamadas a funciones. En el caso de SQL, esto podría ser algo como esto:

let sql = sql! (SELECT * FROM posts WHERE id = 1);

La macro, reconocible por el signo de exclamación, analizaría la declaración de SQL incrustada y verificaría su corrección sintáctica, de acuerdo con el anuncio de la nueva versión . Se puede definir a través de:

# [Proc_macro] pub fn sql (input: TokenStream) -> TokenStream {...}

Aquí, la macro similar a una función sigue a la macro Derivar al evaluar el código entre paréntesis y devolver el código que se va a generar.

Al mismo tiempo, la notación anterior “# [macro_use]” se usa para usar macros de cajas externas. Reemplaza el uso de “uso”.

Sistema de módulos mejorado.

No menos importante, los desarrolladores han mejorado el sistema de módulos o han cambiado algunas reglas de sintaxis engorrosas e inusuales.

Hasta ahora, han surgido problemas cuando los desarrolladores mueven una función a un submódulo sin un prefijo explícito de “uso”.

Rust recientemente verifica la ruta para detectar automáticamente si se trata de una caja externa. Si es así, se utilizará independientemente de la posición actual en la jerarquía de módulos.

Rust también se adapta al uso de la palabra clave “crate”. Por ejemplo, “use crate :: foo :: bar;” indica que la ruta a la función “bar” comienza desde el módulo foo en el directorio raíz de la caja, no desde el directorio actual.

Esto permite, por ejemplo, llamar a la función del módulo número 1 fuera de la función del módulo número 2 sin tener que usar “uso”.

¿Cómo instalar Rust 1.30.0 en Linux?

Para quienes estén interesados en instalar Rust en sus sistemas deberán de descargar el paquete necesario en nuestra distro, para ello vamos a hacer uso de curl:

curl https://sh.rustup.rs -sSf | sh

Con esto accedemos al sitio y ejecutaremos el script.

Se nos abrirá una serie de opciones en nuestro terminal y debemos contestar de forma adecuada. Debes pulsar 1 para continuar con la instalación con los valores predeterminados, que es lo aconsejable para la mayoría.

Una vez finalice podremos configurar nuestro shell actual para comenzar a trabajar:

source $HOME/.cargo/env

Y ya podremos comenzar a utilizarlo. Por ejemplo, si quieres ver la versión que acabas de instalar y comprobar que todo está OK:

rustc --version

Si tienen Rust instalado y desea actualizar a la nueva versión solo deben de teclear:

rustup update stable