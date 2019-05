Llega Firefox 66.0.4 para solucionar el problema con los complementos

Recientemente los desarrolladores de Mozilla han publicado las ediciones correctivas con todas las funciones de Firefox 66.0.4 y 60.6.2 ESR, que proponen una solución para reemplazar un certificado intermedio caducado y restaurar los complementos deshabilitados.

Ya que tal como comentamos en un artículo anterior, los usuarios de Firefox notaron un problema con sus navegadores: no podían instalar extensiones y sus complementos existentes ya no funcionaban.

En una publicación del blog, Mozilla dijo que identificó el problema y configuró un parche para los usuarios:

“El viernes 3 de mayo pasado, nos enteramos de un problema con Firefox que impidió la ejecución o instalación de nuevos Módulos complementarios. Lamentamos los inconvenientes causados ​​a los usuarios de Firefox.

“Nuestro equipo identificó el problema e implementó un parche para todos los usuarios de Firefox Desktop en los canales Release, Beta y Nightly. La solución se aplicará automáticamente en segundo plano en las próximas horas.

Artículo relacionado: Las extensiones de Firefox ya no se pueden usar debido a un certificado que ya no es válido

No es necesario tomar medidas activas para que los complementos vuelvan a funcionar. En particular, no elimine ni reinstale ningún complemento para intentar resolver el problema. Eliminar un complemento elimina todos los datos asociados con él, a diferencia de la desactivación y reactivación”.