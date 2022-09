Clem Lefebvre, líder del proyecto de Linux Mint, ha publicado su nota mensual de novedades, la que coincide con agosto de 2022. Ha contado algunas cosas interesantes, pero ha empezado por la que le ha parecido más divertida. Y es que resulta que se han enterado que Will Weaton usa su sistema operativo. No han dado muchos detalles al respecto, ni cómo se han enterado ni qué han escuchado, pero el que se hizo famoso por Star Trek y posteriormente en The Big Bang Theory usa Linux Mint.

En un tono algo más serio, Clem ha hablado de la Steam Deck. Asegura que es un aparato increíble que va a hacer que el gaming en Linux avance mucho, y ha comprado una de las consolas de Valve. Aunque tiene claro que Arch Linux y KDE no son el mejor ecosistema para Linux Mint, intentará aportar su granito de arena, por ejemplo, con Warpinator. La aplicación que permite compartir archivos con otros dispositivos que estén conectados en la misma red está como Flatpak, y es una de las herramientas que podría estar bien tener en la Steam Deck.

Linux Mint sigue corrigiendo algunos problemas

En cuanto a lo que tiene que ver con el sistema operativo en sí, Clem dice que tanto LMDE 5 como Linux Mint 21 ya están disponibles, y ambos usan la nueva herramienta de actualizaciones y la nueva versión de Cinnamon 5.4 basada en Mutter. Están arreglando algunas pequeñas regresiones en Cinnamon, y seguirán mejorando la herramienta de actualizaciones. También se preparan para lanzar la ISO Edge de Linux Mint 21 con el kernel HWE (para nuevo hardware).

Tras mencionar que el Centro de Software muestra todos los paquetes y aplicaciones flatpak que están disponibles, Clem recuerda que LMDE 4 «Debbie» ha llegado al final de su ciclo de vida, por lo que aconseja a los usuarios subir a LMDE 5. Las instrucciones están en este enlace.

La próxima nota informativa ya llegará en octubre. Hasta entonces, larga vida y prosperidad.