Y ya se acerca la hora de la verdad. Ya se pueden descargar las imágenes ISO de Linux Mint 21 Beta. En el momento de empezar a escribir este artículo, Clem Lefebvre y su equipo no lo han hecho oficial, pero sí las han subido a sus servidores. Es una práctica habitual, subir algo antes de anunciar su disponibilidad, y se hace para evitar sorpresas. Sólo compañías más grandes que en teoría lo tienen todo controlado, y quieren aumentar el «hype», las publican el mismo día.

Pero vamos a centrarnos en la noticia. En las próximas horas, o mañana o pasado, se publicará un artículo hablando de que la Beta de Linux Mint 21 ya se puede probar. En ese artículo, que en realidad serán tres, se hablará de las novedades que llegarán junto a estas betas, que serán a su vez lo que se incluirá en la versión estable. Llegado el momento, todo lo que publiquen será oficial, pero ya sabemos muchas de las novedades que llegarán junto a Vanessa.

Algunas de las novedades de Linux Mint 21 Beta

Entre las novedades de que llegarán junto a esta versión destaca que el sabor principal usará Cinnamon 5.4. Es el proyecto Mint quien desarrolla y mantiene este escritorio, y lanza las nuevas versiones teniendo en cuenta que tienen que añadirla en la siguiente entrega del sistema operativo. El nombre en clave será Vanessa, y estará basado en Ubuntu 22.04.

Una de las cosas buenas que tiene Linux Mint es que hacen lo que creen que es mejor. Si Canonical decide añadir algo polémico o malo o eliminar algo útil, Clem y su equipo no lo adoptan o lo añaden por su cuenta. Vanessa no usarán system-oomd, una novedad pensada pare gestionar mejor los recursos que no ha salido tan bien como esperaban. Por otra parte, pasarán a usar Blueman para gestionar las conexiones Bluetooth, y Timeshift pasa a formar parte de su set de aplicaciones.

Las imágenes están disponibles en los tres escritorios habituales, y se puede descargar haciendo clic en uno de los siguientes botones:

