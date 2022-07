Linux Mint 21 no usará systemd-oom, y ya está casi listo para la beta

El Ubuntu con sabor a menta tiene una base de usuarios relativamente importante, y la tiene por algo. Canonical toma sus decisiones, y no siempre son del gusto de todos ni las más acertadas, y Clement Lefebvre y compañía van a lo suyo, a veces siguiendo el camino que marca Canonical y en ocasiones saliéndose y tomando el suyo propio. Eso es algo que parece que harán en Linux Mint 21, no adoptando algo que por el momento está provocando dolores de cabeza a los usuarios de Ubuntu.

Ubuntu 22.04 activó por defecto systemd-oomd, algo que pretendía mejorar la gestión del uso de memoria RAM, pero que está haciendo cosas que no se le piden, como cerrar aplicaciones que se están usando cuando le parece. Lefebvre no explica si los problemas que le han transmitido ha sido en Linux Mint o se refiere a los de los usuarios de Ubuntu, pero ha decidido no añadir systemd-oomd en Linux Mint 21.

La beta de Linux Mint 21 llegará en días

Con la beta ya a la vuelta de la esquina, Lefebvre ha mencionado más novedades de las habituales en una nota mensual, como:

El cifrado del directorio personal sigue estando disponible en el instalador.

Se ha añadido soporte para WebP en xviewer y thumbnailers.

Blueman 2.3 ya está dentro y ha sustituido a Blueberry.

En el modo rsync, Timeshinft ahora calcula el espacio necesario para la siguiente captura y la omite si al hacerla dejará menos de 1GB de espacio libre.

mintupdate 5.8.3 llegó con algunos cambios que no fueron bien, y más tarde lanzaron mintupdate 5.8.4 sin esa regresión. En Linux Mint 21, mintupdate 5.8.5 ya no depende sólo en los temporizadores/servicios de systemd.

Lo que le ha faltado a la nota de este mes es decir cuándo llegará la beta de Linux Mint 21, que usará el nuevo Cinnamon 5.4. Se han limitado a decir que ya está lista, por lo que deberían lanzar la ISO en los próximos días.