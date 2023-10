Con esta edición ya estarían todas. Linux Mint es la principal, basada en Ubuntu LTS y en donde se añaden todas las mejoras posibles más pronto. Luego existe LMDE, cuya sexta entrega llegó la semana pasada y está basada en Debian. Faltaba una, Linux Mint 21.2 Edge, que ya ha llegado, y es, tal y como explica Clem Lefabvre, una imagen «hecha para la gente cuyo hardware es demasiado nuevo como para iniciar el kernel 5.15 incluido en Linux Mint 21.x«.

Linux Mint 21.2 Edge es básicamente un «Victoria» con un kernel más moderno, más concretamente el Linux 6.2 que fue lanzado en febrero de este año, por lo que hace tiempo que está marcado como «EOL» y no disfruta de soporte oficial. Sí recibirá actualizaciones por parte del equipo de Linux Mint, así que los usuarios de esta versión EDGE no tienen nada que temer; no aparecerá ningún fallo de seguridad grave y quedarán desprotegidos.

Linux Mint 21.2 Edge usa Linux 6.2

Esta imagen está diseñada pensando en los usuarios de hardware AMD o Intel que no funcionan bien tras la instalación de cero si se usa la versión de Linux Mint normal. Por lo tanto, aquellos que trabajen en un equipo que no tenga ningún problema con Linux 5.15 no deben plantearse la instalación de Linux Mint 21.2 Edge. Aunque también hay otra novedad con respecto al la edición normal basada en Ubuntu 22.04: esta ISO devuelve el soporte para Secureboot.

A diferencia del Linux Mint de siempre y como LMDE, esta imagen Edge sólo está disponible en Cinnamon. Aunque se pueden instalar Xfce, MATE y otros escritorios, habrá que hacerlo manualmente tras la instalación del sistema operativo.

Los usuarios interesados, que repetimos que deberían ser sólo aquellos con hardware más moderno que no funcione correctamente con Linux 5.15 o los que necesiten que Secureboot funcione bien, pueden descargar la imagen de esta versión Edge desde el siguiente botón.