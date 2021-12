Hace unas horas, Clement Lefebvre, líder del proyecto del Linux con sabor a menta, ha publicado un artículo que, mientras leía, he pensado «¡no, dilo ya!». Ya sabíamos que, como en años anteriores, la próxima versión de su sistema operativo llegaría en Navidad o muy poco antes, y ayer adelantaron que Linux Mint 20.3 Beta llegaría a principios de diciembre. ¿Que por qué pensé lo de que quería que lo dijera ya? Pues porque parece que tendremos que esperar para conocer algunos detalles.

Lefebvre dijo que algunas de las novedades de Linux Mint 20.3 aún no se han revelado, y que no veía por qué no se podían adelantar algunas de ellas. Concretamente, mencionó una «vista previa», por lo que no sabemos cuánto nos contó y cuánto iremos conociendo en los próximos días. Además de que pronto habrá una ISO de Linux Mint 20.3 beta, también se destaca que la versión MATE llegará con la v1.26 del escritorio, y que harán el backport de Flatpak 1.12.

Linux Mint 20.3 beta en días, versión estable en Navidad

Lo que sí han avanzado es que el lector de PDF mejorará para soportar bien los cómics tipo manga, el visor de imágenes recibirá la capacidad de ajustarse rápidamente a la anchura o a la altura de la imagen mostrada, y muchas de las aplicaciones recibirán mejoras para las resoluciones de pantalla pequeñas (ocultar la barra de menús, no mostrar la barra de herramientas en pantalla completa… etc), y compatibilidad con el modo oscuro.

Entre el resto de mejoras, Cinnamon 5.2 incluye eventos multi calendario, que aparecerán también en el applet, y las notas adhesivas e Hypnotix recibirán la misma función. Lo peor es que lo último que nos contó es que Linux Mint 20.3 Beta llegará con una aplicación totalmente nueva, pero no nos adelantó nada sobre ella. Bueno, para ser fieles a la verdad, Lefebvre dijo que llegará en «20.3», pero cuesta imaginar que vayan a introducir una app totalmente nueva en una versión estable sin pasar antes por la beta.

Para conocer más detalles, habrá que esperar hasta el lanzamiento de Linux Mint 20.3 Beta.