Linux Mint 18.3 tendrá soporte para Flatpak y será la última versión con KDE Edition

El líder del proyecto de Linux Mint, Clem Lefebvre ha publicado un informe mensual del proyecto, algo ya habitual, pero no es habitual las novedades que ha vertido en el blog. La próxima versión de Linux Mint será muy importante para muchos, ya que será una versión que utilice paquetes universales y será la última versión con KDE Edition.

El proyecto ha decidido cancelar la versión KDE Edition tras los diversos esfuerzos que el proyecto viene realizando para ofrecer esta versión de Linux Mint. Finalmente no se ha podido conseguir que se mantenga esta edición y han decidido cancelar el proyecto.

Esto significa que Linux Mint 19 KDE Edition no existirá. Sin embargo, esto no significa que Linux Mint no permita la instalación de Plasma ni que los usuarios de Linux Mint no puedan instalar el escritorio de KDE, si lo podrán hacer e incluso podrán instalar y utilizar los repositorios de Kubuntu, como hasta el momento se hacía, pero tendrá que hacerse sobre Linux Mint.

Otra de las novedades que Linux Mint 18.3 tendrá es la incorporación de paquetes Flatpak. La distribución que se basa en Ubuntu apostará por el paquete universal Flatpak y no solo eso sino que en su centro de aplicaciones Linux Mint ofrecerá aplicaciones en formato flatpak como si fueran aplicaciones normales.

Clem Lefebvre no habla nada de los paquetes snap, por lo que presuponemos que por el momento Linux Mint no tendrá soporte para estos paquetes. Pero tampoco los han negado, por lo que posiblemente en futuras versiones de Linux Mint utilicen ambos tipos de paquetes universales. Algo que no es descabellado y que muchas distribuciones están pensando en utilizarlo.

LMDE 3 también ha sido mencionado en este articulo del blog de Linux Mint. La versión que se basa en Debian saldrá a principios del 2018, se basará en Debian Stretch y tendrá Cinnamon 3.8 como escritorio principal. El sobrenombre de esta versión será Cindy.

La noticia ya está dando mucho de que hablar y si bien es cierto que es una pena que se abandone un sabor oficial así, también es cierto que Cinnamon, Xfce y MATE se alejan bastante de KDE Edition y eso exige un sobrecoste que pocas distribuciones pueden permitirse, por lo que parece una respuesta sensata y lógica. Pero ¿ a vosotros qué os parece? ¿ creéis que saldrá algún fork de KDE Edition?