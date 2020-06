Linux-libre 5.7 ya fue liberado, un Kernel libre de elementos y componentes patentados

La Fundación Latinoamericana de Software Libre dio a conocer hace poco la publicación de la nueva versión completamente “libre” del Kernel de Linux 5.7 “Linux-libre 5.7-gnu” cuya característica principal es que es libre de elementos de firmware y controladores que contienen componentes patentados o partes del código cuya aplicación está limitada por el fabricante.

Linux-libre es el núcleo recomendado por la Free Software Foundation y una pieza principal de las distribuciones GNU totalmente libres de fragmentos privativos o firmwares incluidos en Linux sirven para inicializar los dispositivos o aplicarles parches que solventan fallas del hardware que no pudieron ser corregidas antes de ser puestos a disposición de los usuarios.

El firmware es cargado en el dispositivo por el controlador, formando parte de este y por consiguiente del núcleo. Es conocido que dichos firmwares contienen vulnerabilidades que pueden afectar a Linux pese a usar controladores libres, como es el caso del Intel Management Engine.

En algunos casos sin el firmware no es posible hacer funcionar el dispositivo, quedando éste inutilizado. Esto lleva a que hay menor cantidad de hardware compatible con Linux-libre que con Linux.

Sobre Linux-Libre

Al hablar de dispositivos se incluye también la CPU de la computadora. Esto significa que las computadoras pueden quedar totalmente inservibles si su microprocesador también requiere de un firmware corrector para funcionar adecuadamente

Además, Linux-libre deshabilita las funciones del kernel para cargar componentes no libres que no forman parte del suministro del kernel y elimina la mención del uso de componentes no libres de la documentación.

Para limpiar el kernel de partes no libres, se creó un script de shell universal como parte del proyecto Linux-libre, que contiene miles de plantillas para determinar la presencia de insertos binarios y eliminar falsos positivos.

Los parches listos para usar basados ​​en el uso del script anterior también están disponibles para descargar.

Se recomienda el uso del kernel Linux-libre en distribuciones que cumplan los criterios de Open Source Foundation para la construcción de distribuciones GNU/Linux completamente libres. Por ejemplo, el kernel Linux-libre se usa en distribuciones como Dragora Linux, Trisquel, Dyne:Bolic, gNewSense, Parabola, Musix y Kongoni.

Aun que la principal desventaja de utilizar este kernel y que por defecto se conoce es la eliminación de firmware de determinado hardware tales como algunas tarjetas wifi, tarjetas de sonido y tarjetas gráficas con especial énfasis en NVIDIA

Principales novedades de Linux-libre 5.7

En esta nueva version del Kernel Linux-Libre 5.7 el trabajo se centró en la eliminación de código de algunos controladores.

Tal es el caos del código deshabilitado que se encarga de la carga de blobs en los controladores para Marvell OcteonTX CPT, Mediatek MT7622 WMAC, Qualcomm IPA, Azoteq IQS62x MFD, IDT 82P33xxx PTP y autobuses MHI.

Además de que se realizó también la limpieza y modificación del código de blobs para tener en cuenta la nueva interfaz de carga de firmware y los nuevos blobs en controladores y subsistemas GPU AMD, Arm64 DTS, Meson VDec, Realtek Bluetooth, m88ds3103 frontend dvb, Mediatek mt8173 VPU, Qualcomm Venus, Broadcom FMAC, Mediatek 7622/7663 wifi.

De los demás cambios que se mencionan en el anuncio:

Se consideró el movimiento del controlador mscc y la documentación en wd719x.

El controlador i1480 uwb ha dejado de limpiar debido a su eliminación del núcleo.

Se eliminaron los blobs ejecutables decorados como conjuntos de números agregados en el controlador i915 y utilizados para las GPU Gen7.

En la secuencia de comandos deblob-check, se resolvieron problemas con la autocomprobación y se rehicieron algunas plantillas de resaltado de blobs estándar.

¿Cómo obtener e instalar Linux-Libre en mi distribución?

Para quienes estén interesados en poder probar este Kernel de Linux-Libre, la principal recomendación para aquellos que no se sientan seguros o no cuenten con los conocimientos necesarios para realizar la compilación, mejor opten por utilizar alguna de las distribución antes mencionadas que hacen uso de este Kernel.

En caso de querer obtener los paquetes para realizar la compilación, puedes obtenerlos dirigiéndote al siguiente enlace o también puedes consultar la siguiente información para distribuciones con soporte para APT.