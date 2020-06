Linux 5.8: la versión más grande de todos los tiempos

Linus Torvals lo ha bautizado así, la versión Linux 5.8 del kernel será la más grande de todos los tiempos. Incesante trabajo de los desarrolladores que culminarán en un descomunal lanzamiento tras la actual 5.7. Por tanto, supondrá un antes y un después en el ciclo de desarrollo, y esa monstruosidad indicará que estará cargada de novedades.

Nada más que dos semanas tras el Linux 5.7, ha se está desarrollando el Linux 5.8 con los primeros RC (Release Candidates) que llegarán para ponerse a prueba lo que será la versión final. Según Linus, estaría casi a la par de la versión Linux 4.9, otra de las más grandes de la historia del desarrollo al integrar nuevas funciones y mejoras en todos los componentes, subsistemas, controladores, documentación, etc.

Linux 4.9 fue enorme debido al subsistema greybus que se fusionó en esa versión. Un proyecto inicialmente diseñado por Google bajo el proyecto Ara para dispositivos móviles, pero que después fue utilizado más allá de eso para aplicaciones de IoT y, por tanto, fusionado con el kernel.

En cambio, en Linux 5.8 no hay un subsistema de señales de ese tipo, por lo tanto, el tamaño viene por la cantidad de mejoras y desarrollos que hay pendientes para agregar en diferentes áreas. De hecho, Linux 5.8 recibió más de 14k de confirmaciones y unas 800k líneas nuevas de código, así como la modificación de 14k archivos.

Y 14.000 archivos modificados y 800.000 líneas de código fuente son muchas… Además, está todo muy repartido como he dicho. Lo único más grande son los drivers o controladores atomisp y habanalabs. Pero fuera de eso, nada comparable a greybus.

Veremos cómo queda finalmente Linux 5.8 cuando se lance a principios de agosto, cuando se tiene planeado (si no hay retrasos). Por el momento, puedes probar el primer rc1 descargándolo de aquí, pero solo para prueba, no es aconsejable usar un rc en máquinas de producción…ya que no está pulido del todo y puede generar algunos problemas.