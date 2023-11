Para ser honesto, yo no suelo hacer mucho de ofimática, por no decir nada, desde mis dispositivos móviles. Y para seguir con esa honestidad, si necesitara tirar de la suite de ofimática libre más popular, ahora mismo iría a DistroSea, que no va nada mal. Pero lo más destacado en el lanzamiento de LibreOffice 7.6.3 es que The Document Foundation ha vuelto a subir su propio visor de documentos a la tienda de software de aplicaciones Android, es decir, a la Google Play.

Hay otras, pero esta es la app oficial de TDF. Disponible en este enlace, es probable que sea la mejor opción para visualizar documentos de LIbreOffice en dispositivos móviles… o no. Si echamos un vistazo a las reseñas, los que la han probado no le dan ni un 3 sobre 5, aunque hay que decirlo todo y remarcar que los comentarios son de la anterior etapa en la Google Play, de 2019, cuando en muchos países del mundo aún ni sabíamos que era una mascarilla (a no ser que fuera para la piel o el cabello…).

LibreOffice 7.6.3 corrige 116 bugs

LibreOffice 7.6.3 corrige un total de 116 bugs, y para saber exactamente qué han arreglado hay que ir a las notas de lanzamiento de la RC1 (115) y la RC2 (1). The Document Foundation no hace como otros muchos desarrolladores, que publican una nota de lanzamiento con lo que consideran más destacado, a no ser que sea en una actualización mayor como la que nos entregaron el pasado agosto.

LibreOffice 7.6.3 sigue sin estar recomendada para equipos de producción, en cuyo caso es mejor decantarse por LO 7.5.8. La compañía nos recuerda que para el mejor soporte es mejor usar la versión Enterprise. Si nos conformamos con la edición Community, ya se puede descargar desde su página web en paquetes RPM y DEB, y pronto se podrán instalar también las versiones flatpak y snap.