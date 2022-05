Anunciado hoy en redes sociales, The Document Foundation lanzó ayer LibreOffice 7.3.3. Se trata de la tercera actualización de punto de la serie 7.3, y no incluye nuevas funciones destacadas, a no ser que se etiquete como tal alguna corrección de un fallo molesto que hayamos estado experimentando. La lista de cambios está publicada en dos enlaces, el de la RC1 y la RC2 de LibreOffice 7.3.3. Esta actualización sucede a la v7.3.2 que se lanzó el 1 de abril.

En total, LibreOffice 7.3.3 ha llegado con casi 100 cambios, más concretamente 88 errores corregidos. Quizá, de lo que más destaca de la nota de este lanzamiento es que a partir de ahora también se podrá descargar la suite de ofimática desde SourceForge, un sitio web donde alojar proyectos colaborativos que, en cierto modo, tiene similitudes con GitHub. El enlace para 7.3.3 es este.

A partir de LibreOffice 7.3.3, la suite está también en SourceForge

Logan Abbott, presidente y COO de SourceForge, dice:

Nos complace añadir a nuestra biblioteca de descargas de código abierto una increíble suite ofimática de código abierto como es LibreOffice, que es sin duda una de las mejores suites ofimáticas de la historia y que yo personalmente utilizo a menudo. Lo recomiendo a cualquiera que necesite una suite ofimática de código abierto potente.

Como siempre desde que se lanzara la versión Enterprise, TDF ha aprovechado el momento para recordar que hay una versión para empresas, una que en realidad es la misma que la Community, pero con la que se recibe soporte directo de los desarrolladores (no de la comunidad) y en la que también se pueden pedir funciones a la carta.

LibreOffice 7.3.3 está disponible desde ayer día 4 de mayo, y el proyecto sigue sin recomendarla para equipos de producción. Para los que necesiten estabilidad, lo recomendado es mantenerse en LO 7.2.6 hasta que la serie 7.3 reciba, al menos, dos actualizaciones menores más. Ambas versiones se pueden descargar desde aquí.