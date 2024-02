Tendré que acostumbrarme a la nueva numeración. De momento la he escrito dos veces, una para la imagen y otra para el titular, y me he equivocado las dos. Y es que hasta ahora se seguía una numeración de versión típica, subiendo el tercer número para las actualizaciones de mantenimiento, el segundo para las medianas y el primero en actualizaciones mayores, pero desde hace semanas se usa año y mes en los dos primeros. De ese modo, The Document Foundation acaba de hacer público el lanzamiento de LibreOffice 24.2.1 (y esta vez lo he escrito bien a la primera).

Las novedades de LibreOffice 24.2.1 están recogidas en los lanzamientos de su RC1 y RC2. En total se han corregido 102 bugs y regresiones que encontraron desde el lanzamiento de 24.2 RC3. En general, lo que se ha buscado ha sido mejorar la estabilidad y robustez de la suite, y se echa en falta leer que también han mejorado la compatibilidad con Microsoft Office, no tanto por lo que a uno le gustaría como por que es algo que han publicado muchas veces.

LibreOffice 24.2.1 no se recomienda para equipos de producción

Bien mirado, quizá sea mejor que no incluyan esa parte en la que nos hablan de lo que han mejorado las cosas con respecto a la compatibilidad con el Office de Microsoft. Mejor no dar falsas esperanzas, y lo que tenemos que hacer los usuarios es recomendar más LibreOffice y menos Microsoft 365.

Aunque ya está disponible LibreOffice 24.2.1, sigue sin ser la versión recomendada para equipos de producción. Esta, la del canal fresh, es para los que preferimos las novedades antes, pero en entornos de trabajo es mejor usar la anterior, actualmente 7.6.5. La serie 24.2 no será la opción recomendada al menos hasta que lancen la v24.2.5.

LibreOffice 24.2.1 ya se puede descargar desde la página web del proyecto para todos los sistemas soportados. Desde allí, los usuarios de Linux podemos descargar paquetes DEB y RPM, pero también está como paquetes flatpak y snap, ambos aún por actualizar.