Liberada la actualización de OpenWrt 19.07 con soporte para WPA3 y mas

Recientemente se dio a conocer la noticia de la liberación de la nueva actualización de OpenWrt 19.07 en la cual se añaden nuevas características de las que destaca el soporte para el nuevo protocolo WPA3 asi como soporte para nuevos dispositivos.

Para quienes desconocen de OpenWrt deben saber que este es un firmware basado en una distribución de Linux que es utilizada en dispositivos tales como routers personales. El desarrollo de OpenWrt fue impulsado inicialmente gracias a la licencia GPL, que obligaba a todos aquellos fabricantes que modificaban y mejoraban el código, a liberar este y contribuir cada vez más al proyecto en general.

Poco a poco el software ha ido creciendo y se encuentran características implementadas que no tienen muchos otros fabricantes de dispositivos comerciales para el sector no profesional, tales como QoS, VPN y otras características que dotan a OpenWrt de un dispositivo realmente potente y versátil, apto para utilizar los hardware donde corre OpenWrt no solo para utilizarlos como routers, sino como servidores de archivo, nodos P2P, servidores de WEBcams, firewall o puertas de acceso VPN.

OpenWrt admite muchas plataformas y arquitecturas diferentes y tiene un sistema de compilación que facilita conveniente la compilación cruzada, que incluye varios componentes en ello, lo que facilita la creación de firmware o imagen de disco preparada y adaptada para tareas específicas con el conjunto deseado de paquetes preinstalados.

Principales novedades de OpenWrt 19.07

Desde la versión anterior de 18.06.0 ha habido 3954 confirmaciones y el soporte de hardware se ha expandido a todas las plataformas compatibles que ahora en esta nueva versión de OpenWrt 19.07 se ha suministrado una versión del kernel de Linux 4.14.162.

Además de ello, una de las características principales de este lanzamiento es que se agregó el soporte para la tecnología de seguridad inalámbrica WPA3, que proporciona protección contra ataques de adivinación de contraseña ya que no permitirá adivinar la contraseña en modo fuera de línea y se utiliza el protocolo de autenticación SAE.

De manera predeterminada el soporte WPA3 aún no está habilitado y requiere la instalación de paquetes adicionales los cuales son hostapd-openssl o hostapd-wolfssl para crear un punto de acceso y wpa-supplicant-openssl o wpad-openssl para trabajar en modo cliente.

Por otro lado, podremos encontrar que la interfaz web de LuCI se ha convertido en representación del lado del cliente, lo que permite ahorrar recursos en el servidor y aumentar la productividad debido a algunas operaciones realizadas por el navegador (código JavaScript) y no por los scripts de firmware de Lua.

Sin embargo, no todas las aplicaciones LuCI están adaptadas para esta función y en caso de problemas, se recomienda usar el paquete luci-compat.

En cuanto al soporte con esta nueva versión se descontinuó el soporte para las siguientes plataformas :adm5120, adm8668, ar7, au1000, ixp4xx, mcs814x, omap24xx, ppc40x, ppc44x. También se presentó el soporte inicial para la nueva plataforma ath79 que reemplaza a ar71xx y presenta el uso de Device Tree.

Y que tambien se puede usar ath79 y ar71xx en la rama OpenWRT 19.07, pero en una de las próximas versiones, se suspenderá el soporte para ar71xx, mientras que para Ath79 se proporciona soporte para aproximadamente 200 dispositivos basados ​​en procesadores MIPS 24K.

Por supuesto, también hay nuevas versiones de muchos paquetes, tales como, hostapd 2.9, dnsmasq 2.80, dropbear 2019.78, busybox 1.30.1, gcc 7.5.0

Finalmente, otro de los cambios que se destacan en el anuncio es que se han agregado herramientas para verificar las copias de seguridad y actualizar los indicadores de capacidad a Sysupgrade.

De las correcciones realizadas, se destaca el trabajo en el manejo de la red, la configuración inalámbrica y tambien en el cliente y servidor DHCPv6, asi como tambien en el administrador de procesos, el bus de mensajes del sistema, el servidor web incorporado y la biblioteca de administración de configuración.

Si quieres conocer más al respecto sobre los detalles de esta nueva liberación del firmware OpenWrt 19.07 puedes consultar la información en el siguiente enlace.

Descarga la nueva version de OpenWrt 19.07

Las compilaciones de esta nueva versión están preparadas para 37 plataformas diferentes, de las cuales se pueden obtener los paquetes de actualización desde el siguiente enlace.