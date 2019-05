Comprar computadoras con Linux es mucho más fácil. Las cosas mejoraron mucho en los últimos quince años. En el 2006, ya siendo usuario de Linux, tuve que comprar una computadora nueva, y la experiencia fue bastante complicada. Sobre todo, en un país como Argentina que por algún motivo idolatra a “la industria nacional”. Industria nacional es un argentinismo que significa importador de China que cobra muy caro por pegar una etiqueta de “Made in Argentina”.

Pero tampoco en los países de Europa y Estados Unidos era demasiado fácil conseguir hardware compatible. A Foxconn, un fabricante de placas madres, lo denunciaron en su momento porque varios de sus productos impedían ejecutar Linux.

Por suerte, estamos en el 2019, y las opciones para comprar computadoras con Linux son las suficientes como para justificar un post recopilatorio.



En el 2006 escribí un post en el desaparecido foro Ubuntu-es llamado “La odisea de comprar una computadora”. Puede que exagerara un poco, pero no demasiado. Todavía recuerdo la cara de un vendedor cuando le dije que no todas las computadoras usaban Windows.

Curiosamente, mi anterior ordenador había venido con Linux. Una distribución llamada XandrOS. No sabía lo que era eso, así que lo borré e instalé Windows. Cuando unos años después instalé Ubuntu, todo funcionaba perfectamente.

Cuando me la entregaron, quise instalar Ubuntu 6.04, pero me daba un problema de compatibilidad con la resolución de pantalla. Tuve que pagar para que me instalaran Windows y esperar hasta que alguien publicara como resolver el problema.

Por si les interesa, había que iniciar el sistema con el monitor apagado y luego corregir un parámetro del gestor de arranque.

Ventajas de comprar una computadora con Linux

Comprar un ordenador con Linux preinstalado nos brinda los siguientes beneficios

No pagas la licencia de Windows . No sé si esto es una práctica general, ya que escuché que en algunos casos Microsoft le bonifica al fabricante el costo, pero casi seguro que la terminarás pagando de alguna forma.

. No sé si esto es una práctica general, ya que escuché que en algunos casos Microsoft le bonifica al fabricante el costo, pero casi seguro que la terminarás pagando de alguna forma. Te evitas tener que borrar Windows e instalar Linux . En algunos casos, si borras el sistema operativo y la partición de recuperación, pierdes la garantía. Pero aún cuando no sea así, tendrás el equipo operativo apenas lo saques de la caja. A lo sumo tendrás que actualizar.

. En algunos casos, si borras el sistema operativo y la partición de recuperación, pierdes la garantía. Pero aún cuando no sea así, tendrás el equipo operativo apenas lo saques de la caja. A lo sumo tendrás que actualizar. Tienes la compatibilidad asegurada . Cada tanto aparece la noticia de algún modelo que no funciona con Linux. Pasó con equipos Lenovo y Samsung. Comprando una computadora con alguna distribución preinstalada, sabrás que todo irá bien.

. Cada tanto aparece la noticia de algún modelo que no funciona con Linux. Pasó con equipos Lenovo y Samsung. Comprando una computadora con alguna distribución preinstalada, sabrás que todo irá bien. Contribuyes a aumentar la oferta. Cada computadora que se vende con Linux permite documentar el aumento de su participación en el mercado. A mayor participación, más oferta de software y hardware.

Cada computadora que se vende con Linux permite documentar el aumento de su participación en el mercado. A mayor participación, más oferta de software y hardware. Algunas distribuciones como KDE Neon o Manjaro tienen convenios con fabricantes de hardware. Al comprar su equipo no solo consigues compatibilidad, además colaboras económicamente con el desarrollo de tu distribución preferida

Dónde comprar una computadora con Linux

Comencemos por la opción que a la mayoría de ustedes les queda más cerca.

Slimbook

Mis compañeros siempre comentan las novedades de este fabricante español. Por lo tanto, bastará decir que ofrece una variedad de modelos de escritorio, portátiles y todo en uno. Incluso uno refrigerado por agua. El precio variará de acuerdo a las opciones de configuración.

En su web aseguran la compatibilidad con distribuciones derivadas de Debian. También funciona con Fedora y OpenSUSE. No dice nada de Archlinux, pero tanto Manjaro como Antergos están en la lista por lo que debería funcionar.

StationX

Así como Slimbook es el fabricante recomendado por KDE Neon, StationX es uno de los dos recomendados por Manjaro. Se trata de un fabricante británico que ofrece un modelo de computadora de escritorio y tres de notebook. Se pueden optar por diferentes opciones de configuración.

Las distribuciones Linux preinstaladas son Debian, Ubuntu, KDE Neon, LinuxMint, Manjaro, Fedora y OpenSuse.

Ubuntushop.be

Esta empresa belga no tiene ningún tipo de relación con Canonical. Comercializa diferentes opciones de hardware ensambladas en los Países Bajos.

Comercializa equipos de escritorio, notebooks e incluso un servidor para crear nuestra propia nube privada. Dentro de la línea de notebooks incluye modelos para edición multimedia.

Además de comercializar equipos con los sistemas operativos Linux más conocidos, también incluye dos enfocados en la privacidad. Podemos conseguir equipos con Tails y Kodachi