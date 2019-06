Las nuevas notificaciones ya están aquí: Plasma 5.16 ya disponible

Hoy es 11 de junio, o lo que es lo mismo, el día en el que estaba programado el lanzamiento de Plasma 5.16. A diferencia de otros lanzamientos, la nueva versión del entorno gráfico de KDE Community ya está disponible, por lo que cualquier usuario que use Plasma puede disfrutar de la nueva versión. Como explicaremos más adelante, para poder instalar los 270 paquetes actualizados hay que instalar el repositorio Backports de KDE.

Plasma 5.16 es un lanzamiento importante, creo que mucho más importante que la v5.15 o la v5.14. Así lo creo porque han incluido muchos cambios, tanto visibles como invisibles, entre los que destaca un nuevo sistema de notificaciones mucho más estético que incluye funciones como el modo No Molestar. También han incluido correcciones, como una que hacía que la imagen presentara problemas al despertar un ordenador tras una suspensión. Esto último es algo que yo he seguido experimentando, por lo que probablemente tengan que seguir puliendo este fallo.

Plasma 5.16 corrige un problema con tarjetas NVIDIA

Los cambios más destacados, que mencionan en la nota de su lanzamiento, son los siguientes:

Dolphin abrirá las nuevas solicitudes en pestañas. Hasta ahora lo hacía en nuevas ventanas, lo que desordenaba nuestro escritorio.

Discover se ha rediseñado para que ofrezca una imagen más limpia y nítida.

Las descargas e instalaciones de Discover se muestran en apartados separados.

Se han añadido cambios de seguridad para proteger nuestros datos.

Nuevo fondo de pantalla, que es el ganador del primer concurso de fondos de escritorio de KDE.

En la nota no mencionan, por ejemplo, unas mejoras relacionadas con el panel táctil que hará que todo funcione mejor y con mayor precisión. Este cambio hará que se reinicien sus ajustes, por lo que tendremos que volver a configurar los cambios según nuestras preferencias. Tampoco mencionan otros cambios como alguno que he notado: si usamos varios escritorios virtuales, en la barra inferior solo veremos las apps abiertas en cada uno de ellos. Esto me parece perfecto si usamos la barra tal y como viene tras la instalación, pero no si la cambiamos al modo de “solo iconos”: si estamos en un escritorio y hacemos clic sobre Firefox, por ejemplo, que ya lo tenemos abierto en otro escritorio, nos abre una nueva instancia, lo que es bastante molesto.

Para poder instalar la nueva versión de Plasma tenemos que hacerlo desde el repositorio Backports de KDE. Si aún no lo hemos instalado, lo haremos abriendo un terminal y escribiendo lo siguiente:

sudo add-apt-repository ppa:kubuntu-ppa/backports

Con todo lo bueno y lo malo, Plasma 5.16 ya está aquí. ¿Qué te parece?