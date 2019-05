Así será el nuevo sistema de notificaciones de Plasma 5.16

Las razones principales por las que yo uso Kubuntu son que sus aplicaciones ofrecen opciones que no ofrece, por ejemplo, Ubuntu y su interfaz de usuario. Con la llegada de Plasma 5.16, estas funciones aún mejorarán más, más concretamente añadiendo un sistema de notificaciones renovado que añadirá funciones y cambios de imagen interesantes. El responsable de estos cambios ha estado pensando en realizarlos durante años, cerca de tres para ser exactos. Estos cambios llegarán, finalmente, el próximo mes de junio.

Las nuevas notificaciones llegarán con un diseño más compacto. La fuente se ha mejorado para que sea más fácil de leer y el encabezado se puede ajustar. Por otra parte, el icono de la aplicación que nos notifica aparecerá a la derecha y no a la izquierda como hasta ahora. Las notificaciones de Plasma aparecen en el lado inferior derecho del escritorio, por lo que tenerlo a la izquierda se traducía en tener la información más escorada, por lo que creo que todos agradeceremos este cambio.

Plasma 5.16 introduce las notificaciones persistentes

Nuevas a partir de Plasma 5.16 serán las notificaciones persistentes. Como podemos imaginar por su nombre, se tratará de unas notificaciones que se quedarán en pantalla hasta que interactuemos con ellas, bien sea descartándolas o abriéndolas. Podremos configurar qué notificaciones serán persistentes y cuales no, pero por defecto habrá algunas activadas, como las peticiones de conexión de KDE Connect.

Si una notificación nos permite interactuar con ella, el cursor cambiará a una mano que señalará con el dedo. Se ha añadido una barra de progreso descendiente que nos indicará cuánto tiempo queda para que desaparezca la notificación automáticamente, algo que aparece en algunas aplicaciones para asegurarnos de que el último cambio que hemos realizado no ha sido producto de una equivocación.

Nueva vista previa de Plasma 5.16

Hay notificaciones que muestran una vista previa de su contenido. Por ejemplo, cuando realizamos una captura de pantalla con Spectacle si lo hemos invocado con el atajo del teclado Meta+Mayus+Imprimir pantalla, la captura aparece en una notificación desde la que podemos exportarla a otra app, entre otras opciones.

En la imagen anterior podemos uno de los nuevos cambios: el fondo que aparecerá tras la imagen capturada dependerá de la captura. Esto es algo que hemos visto en muchos videos, sobre todo los que se han grabado con el dispositivo en vertical, para rellenar la pantalla ofreciendo una imagen general más estética.

Lo que no vemos en la captura anterior es el dedo que apunta, pero eso es porque no se interactúa igual con las capturas de Spectacle. La mano abierta significa que podemos coger la imagen y arrastrarla a donde queramos, pero no es como un enlace (o algo similar) en el que podemos hacer clic.

Informes de progreso de Plasma 5.16

También se han mejorado los informes de progreso, es decir, la animación que vemos cuando un proceso se está ejecutando. En Plasma 5.15 y anteriores lo que vemos es un círculo que rueda, con un número dentro y donde la barra es el propio círculo. En Plasma 5.16, los informes de progreso aparecerán como una notificación más, con el mismo tamaño. Como si de una descarga del navegador se tratara, también veremos una cuenta atrás que nos indicará cuánto tiempo falta para que finalice la operación. Ese tiempo aparecerá como agotado cuando la tarea esté terminada, momento en el que veremos una notificación como hasta ahora.

Artículo relacionado: KDE Plasma 5.15.3 ya esta aquí con mejoras en Flatpak y más

Modo No Molestar

Prácticamente cualquiera que tenga un smartphone sabe qué es el modo No Molestar. Se trata de un modo en el que las notificaciones no nos van a molestar, ni más ni menos. Al activar el nuevo modo No Molestar de Plasma 5.16 no veremos ninguna notificación ni escucharemos ningún sonido, sino que irán directas al historial de notificaciones.

En las notificaciones persistentes habían incluido por defecto las peticiones de conexión de KDE Connect, y en el modo No Molestar también hay algunas que sí seguirán notificándonos. ¿Por qué? Porque nadie quiere quedarse sin batería a mitad de un trabajo importante, ¿no? La notificación de batería baja aparecerá siempre.

Nuevos ajustes e historial de notificaciones

El historial de notificaciones de Plasma 5.16 guardará todas las notificaciones y las ordenará tan pronto en cuanto lleguen. Ya no se mostrarán las notificaciones que ya hayamos cerrado o aquellas con las que hayamos interactuado.

Para gestionarlo todo, las nuevas notificaciones llegarán con sus propios ajustes desde donde podremos:

Configurar las notificaciones críticas, si queremos que se muestren o no en el modo No Molestar o mantenerlas siempre visibles.

Gestionar las notificaciones de baja prioridad.

Configurar la posición del aviso.

El tiempo que estarán visibles.

Configurar si queremos que se vean los informes de progreso.

Globos en las notificaciones.

Ajustes para configurar notificaciones por aplicación.

Plasma 5.16 llegará en versión beta el próximo jueves y en versión final aproximadamente un mes después. ¿Tienes ganas de disfrutar de este nuevo sistema de notificaciones?