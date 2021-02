El pasado 27 de enero, hace hoy justo una semana, nos hicimos eco de una vulnerabilidad en Sudo que afectaba a sistemas operativos basados en Linux. Eso era lo que entendimos, porque así lo explicaron, de la información oficial, en donde mencionaron como sistemas afectados Ubuntu, Debian y Fedora. También mencionaron que probablemente también afectaba a otras distribuciones, y hoy hemos sabido que entre los sistemas operativos afectados también están otros basados en UNIX, como BSD y el macOS de Apple.

La vulnerabilidad fue descubierta por Qualys, una compañía con sede en California, o más concretamente fueron quienes consiguieron explotar una vulnerabilidad que existía desde hacía unos diez años. Los usuarios de Linux ya estamos protegidos, pero los de macOS siguen sin estarlo. Así lo ha confirmado Matthew Hickey, de Hacker House, asegurando que la vulnerabilidad de Sudo también afecta al sistema que usan los Mac.

CVE-2021-3156 also impacts @apple MacOS Big Sur (unpatched at present), you can enable exploitation of the issue by symlinking sudo to sudoedit and then triggering the heap overflow to escalate one's privileges to 1337 uid=0. Fun for @p0sixninja pic.twitter.com/tyXFB3odxE

— Hacker Fantastic 📡 (@hackerfantastic) February 2, 2021