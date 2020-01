La venta de CollegeHumor, o siendo más específicos, los motivos que llevaron a esa venta es un tema que ebería llamar la atención de todos los que amamos la tecnología.

Mientras que dentro del mundo del software libre, muchos siguen alentando una anacrónica desconfianza contra Microsoft, dejan de lado la gran amenaza que conforman Google, Apple, Facebook y Amazon.

La venta de CollegeHumor. ¿Por qué debería importarnos?

CollegeHumor es una tradicional marca de contenidos de comedia que se distribuyen por plataformas digitales. Fundada en 1999, está dirigida a personas de 18 a 49 años y llegó a tener más de 15 millones de visitantes únicos mensuales, en su sitio web.

Junto con otras marcas es propiedad de CH Media, hasta ayer en manos de IA/Interactive Corp. Sin embargo, esta empresa decidió vender la mayor parte de su participación al director creativo de CH.

La venta incluye el despido de la mayor parte de los empleados.

Un portavoz no identificado comentó que como parte del acuerdo, la unidad reestructurará y despedirá a 100 empleados en Nueva York y Los Ángeles, dejando el negocio con alrededor de cinco a diez personas.

El nuevo dueño declaró:

“Mientras estábamos en camino de ser rentables, estábamos sin embargo perdiendo dinero, y yo mismo no tengo dinero para poder perder”.

Muy interesante, Diego. Pero ¿Qué tiene que ver con nosotros?

Ténganme un poco de paciencia. leamos primero la explicación oficial para después, cuando lleguemos a la explicación alternativa van a entender a que apunto.

Según el sitio de noticias económicas Bloomberg, el motivo de la venta es que IAC está cambiando su portafolio para enfocarce en áreas en crecimiento. Esto incluye la subdivisión de la unidad que maneja el sitio de citas Tinder, y la adquisición del portal de servicios de cuidados sanitarios Care.com. Por lo que parece continuará manteniendo la plataforma para compartir videos Vimeo y el sitio web de noticias Daily Beast.

De acuerdo con esto, la venta parece tener sentido. Los sitios como CollegeHumor son incapaces de competir con servicios de streaming como Netflix o Amazon que han aumentado la cantidad de títulos de comedias en sus catálogos.

Pero, como les vengo prometiendo, hay algo más abajo de la superficie.

Según denunciaron ex empleados de la empresa, CH cayó en la misma trampa que su colega Funny or Die, Facebook los engañó con las estadísticas de visitas haciéndoles creer que eran mayores. Ambas contrataron personal para satisfacer una demanda que no era cierta.

Uno de ellos, el comediante Adam Conover, cuenta:

A mi antiguo empleador CollegeHumor le pasó esto. Con el fin de vencer a YouTube, Facebook falsificó increíbles números de espectadores, así que CH giró hacia FB. También lo hizo Funny or Die, entre muchos otros. El resultado: Una industria de la comedia online que una vez fue muy próspera fue diezmada.

Conover cuenta como pasaron de tener videos en sus sitio a publicarlos en Facebook:

Publicábamos enlaces en FB, por supuesto, pero los enlaces conducían a nuestro sitio! Recuerdo específicamente el fatídico día en que alguien dijo “Tienes que ver los números que los videos subidos obtienen en Facebook”. ¡ES DE LOCOS! ¡Demasiado bueno para dejarlo pasar!” Así que empezamos a publicar vídeos de forma nativa en Facebook.

Y el inevitable resultado;

El problema: no hay forma de monetizar. De hecho, en lugar de que los espectadores vengan a NUESTRO sitio y vean los anuncios, el modelo de Facebook es cobrarte por el acceso a tus seguidores. El tráfico del sitio se desplomó. También lo hizo la recaudación por los anuncios y, por lo tanto, los presupuestos de los vídeos. Nuestras visitas a FB fueron increíbles! Pero ahora sabemos que eran una mentira.

El especialista en marketing digital Scott Galloway pone la cuestión en números:

Las métricas de audiencia se inflaron entre un 150 y un 900%. Empresas enteras cambiaron su estrategia al video. Empresas en bancarrota, personas que pierden empleos, FB se escapa con el 0.18% de los ingresos anuales ($ 40M / $ 22B), una palmada en la muñeca.

Y acá es donde quería llegar. Existen numerosas opciones para crear nuestras propias alternativas a los servicios propietarios y cuasi monopólicos de Facebook, Google, Amazon y Apple. El costo de los alojamientos web han bajado dramaticamente y las herramientas de código abierto son muy fáciles de implementar. Sitios como Youtube o Facebook solo deberían utilizarse para atraer clientes a nuestros propios sitios gestionados con herramientas libres.