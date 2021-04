La palabra de Stallman a la comunidad del software libre.

En Linux Adictos venimos cubriendo todo lo relacionado con la vuelta de Richard Stallman al comité de dirección de la Free Software Foundation. Faltaba la palabra del propio protagonista.



En la sección de noticias de la web de la Fundación, RMS escribió:

Desde mi adolescencia, sentía como si hubiera una cortina de película que me separaba de otras personas de mi edad. Entendía las palabras de sus conversaciones, pero no podía comprender por qué decían lo que decían. Mucho más tarde me di cuenta de que no entendía las sutiles señales a las que respondían otras personas.

Más adelante, descubrí que algunas personas tenían reacciones negativas a mi comportamiento, que yo ni siquiera conocía. Al ser directo y honesto con mis pensamientos, a veces incomodaba o incluso ofendía a los demás, especialmente a las mujeres. Esto no era una elección: no entendía el problema lo suficiente como para saber qué opciones había.

A veces perdía los nervios porque no tenía las habilidades sociales para evitarlo. Algunas personas podían soportarlo; otras se sentían heridas. Me disculpo con cada una de ellas. Por favor, dirijan sus críticas a mí, no a la Fundación para el Software Libre.

De vez en cuando aprendí algo sobre las relaciones y las habilidades sociales, así que a lo largo de los años he encontrado formas de mejorar en estas situaciones. Cuando la gente me ayuda a entender un aspecto de lo que fue mal, y eso me muestra una manera de tratar mejor a la gente, me enseño a mí mismo a reconocer cuándo debo actuar de esa manera. Sigo haciendo este esfuerzo y, con el tiempo, mejoro.

Algunos me han descrito como una persona sorda, y es justo. Con mi dificultad para entender las señales sociales, eso tiende a suceder. Por ejemplo, defendí al profesor Minsky en una lista de correo del M.I.T. después de que alguien llegara a la conclusión de que era tan culpable como Jeffrey Epstein. Para mi sorpresa, algunos pensaron que mi mensaje defendía a Epstein. Como ya había declarado anteriormente, Epstein es un violador en serie, y los violadores deben ser castigados. Deseo que sus víctimas y los perjudicados por él reciban justicia.

Las acusaciones falsas -reales o imaginarias, contra mí o contra otros- me enfurecen especialmente. Conocía a Minsky sólo de lejos, pero verle acusado injustamente me hizo salir en su defensa. Lo habría hecho por cualquiera. La brutalidad policial me enfurece, pero cuando los policías mienten después sobre sus víctimas, esa falsa acusación es para mí la máxima indignación. Condeno el racismo y el sexismo, incluidas sus formas sistémicas, así que cuando la gente dice que no lo hago, eso también duele.

Estuvo bien que hablara de la injusticia contra Minsky, pero fue una falta de tono que no reconociera como contexto la injusticia que Epstein cometió contra las mujeres o el dolor que causó.

He aprendido algo de esto sobre cómo ser amable con la gente que ha sido herida. En el futuro, eso me ayudará a ser amable con la gente en otras situaciones, que es lo que espero hacer.