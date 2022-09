La fundadora Girls Who Code condena la prohibición de sus libros en un distrito escolar

Reshma Saujani, la fundadora de Girls Who Code, condenó al Distrito Escolar de Central York en Pensilvania por prohibir «The Girls Who Code», que narra las aventuras de un grupo de niñas como parte de un club de programacion en su escuela.

Y es que 4 de los títulos publicados por Girls Who Code se añadieron recientemente al índice de prohibición de libros escolares de PEN America, los cuales están prohibidos para el año escolar 2021-2022.

Los libros «prohibidos» fueron los primeros cuatro de la serie Girls Who Code: The Friendship Code; Team BFF: Race to the Finish!; Girls Who Code, Lights, Music, Code!; and Spotlight on Coding Club!

La organización Girls who Code, fundada en 2012, se ha dado a la tarea de lograr que las niñas, especialmente las negras, se interesen por la programación y así aumentar la proporción de mujeres y la diversidad en las ciencias de la computación. En 2017, la asociación publicó su primer libro. A esto le siguió la serie de libros de cuatro partes ahora afectada. Ella dijo que estaba «simplemente sorprendida» cuando escuchó por primera vez sobre la prohibición.

«Se trata de controlar a las mujeres y comienza con controlar a nuestras hijas y la información a la que tienen acceso».

Explicó que su organización internacional sin fines de lucro usa estas historias para enseñar a los niños a programar.

“Se sintió como un ataque directo al movimiento que construimos para que las niñas programan. Especialmente en los distritos que no tienen la tecnología o tienen Wi-Fi irregular, los libros son una excelente manera de aprender a programacion y una forma de igualar el acceso a la programacion, dijo.

Los libros tratan sobre chicas que programan y participan en hackatones. El tema de la amistad también es central. Y hay fragmentos de código para aprender y practicar. En realidad no hay razón para prohibir los libros. Es por ello que entonces uno se hace la pregunta ¿por qué algunas escuelas los prohíben en el aula?

Para contestar a esta pregunta Reshma Saujani, atribuyó la prohibición a un grupo llamado «Madres por la libertad» (MFL), que aboga por los derechos de los padres en las escuelas y el control de los materiales educativos.

Ademas de ello tuiteó:

«Tal vez no quieren que las niñas aprendan a programan porque es una forma de estar económicamente segura». Saujani también prometió luchar contra la supuesta prohibición a través de su otra organización sin fines de lucro, Marshall Plan for Moms.

Por otro lado, tambien se comenta que es probable que haya razones políticas detrás de esto, como sospecha Saujani. Porque Girls Who Code es políticamente activa en Pensilvania. El distrito escolar de Central York se considera una región cambiante en la que los opositores políticos se atacan entre sí con especial ferocidad. Saujani dice que la prohibición de libros es parte de un esfuerzo mayor de Moms for Liberty para controlar el contenido de la enseñanza.

Saujani agrega que la eliminación de los libros no solo perjudica la visibilidad de las mujeres en los campos tecnológicos, sino que también perjudica la diversidad en la industria, ya que muchas de las protagonistas del programa son jóvenes de color.

“No puedes ser lo que no puedes ver. No quieren que las niñas aprendan a codificar porque es una forma de tener seguridad económica”, «Las acusaciones de que Moms for Liberty ha trabajado para prohibir Girls Who Code son completamente falsas», nos dijeron en un comunicado las cofundadoras de MFL, Tina Descovich y Tiffany Justice. «Además, el distrito escolar de Central York ha confirmado que el libro se encuentra actualmente en los estantes de la biblioteca. «Madres por la libertad continuará luchando por los derechos fundamentales de los padres porque seleccionar contenido apropiado para la edad de una biblioteca escolar no es prohibir libros, es empoderar a los padres para que participen en la educación de sus hijos».

Por su parte, un usuario de Twitter resume las posibles razones de la prohibición de Girls Who Code, ya que su hija asistió al campamento de programación de verano de Girls Who Code y lo disfrutó. Pero argumenta que el problema radica en el contenido que la organización envía a través de su lista de correo electrónico.

