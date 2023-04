La Free Software Foundation se está muriendo

Hace poco Drew DeVault, el hacker detrás de SourceHut y muchos otros proyectos de código abierto, compartió una publicación de blog en la cual explica su perspectiva sobre la decadencia de la Free Software Foundation.

Y es que después de más de 40 años de existencia, Drew DeVault cree que la FSF se está muriendo. Si el bloguero reconoce que la FSF ha contribuido hasta cierto punto al avance del movimiento del software libre, sin embargo, sostiene que la fundación ha fracasado en su principal misión.

Para comprender un poco el articulo de Drew DeVault, debemos recordar que el movimiento del software libre iniciado en la década de 1980 por Richard M. Stallman (RMS), a lo cual le podemos atribuir que hoy en día hay más software libre que nunca y prácticamente todo el software nuevo contiene componentes de software libre.

Para alcanzar tal nivel de expansión, la Free Software Foundation (FSF) creada en 1985 por Stallman ha jugado un papel importante a través de su misión de promover la libertad de los usuarios con las computadoras.

Algunos argumentos de Drew DeVault para explicar la muerte en curso de la FSF se basan en que la Free Software Foundation debe:

Y según DeVault, dado que la fundación fracasó en su misión principal, ahora está invirtiendo sus recursos en distracciones. Para hacerse entender mejor, explica, por ejemplo, que en su papel de líder de opinión de la filosofía del software libre, el mensaje de la FSF tiene un alcance limitado. Los mensajes de la organización son silenciados, ineficaces y miopes. Las páginas de ensayos filosóficos densos y las preguntas frecuentes mal organizadas no proporcionan un punto de entrada o referencia útil para la comunidad. Para DeVault, el mensaje no puede propagarse así.

Nociones como copyleft y software son mal entendidas por el público. El público no comprende bien la familia de licencias GPL que es esencial para el movimiento del software libre, a pesar de las preguntas frecuentes de 16.000 palabras que la complementan. DeVault también argumenta que la FSF no entiende su lugar en el mundo más grande o su relación con los movimientos progresivos que tienen lugar en el ecosistema y más allá. Para él, la fundación no atiende a los nuevos líderes de la comunidad (como los de la comunidad de software libre de código abierto), dejándolos para formar instituciones que son insulares y débiles entre sí, sin una dirección central, y dejándonos vulnerables a la explotación de la creciente movimientos como el núcleo abierto y los ataques de marcas comerciales contra el software libre y de código abierto.