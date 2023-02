La filtracion del código Yandex revela varios detalles de clasificación del motor de búsqueda ruso

Hace algunos días se dio a conocer información sobre la filtración de casi 45 GB de archivos de código fuente del gigante tecnológico ruso «Yandex», presuntamente robados por un ex empleado y los cuales han revelado los fundamentos de las muchas aplicaciones y servicios del motor de búsqueda que casi nunca se revelan al público.

Las «git sources of Yandex» se lanzaron como un archivo torrent el 25 de enero y muestran archivos aparentemente tomados en julio de 2022 y que datan de febrero de 2022. El ingeniero de software Arseniy Shestakov afirma que verificó con empleados actuales de Yandex que algunos archivos «ciertamente contienen código de los servicios de la empresa».

La empresa de tecnología rusa Yandex se disculpó después de que se encontraran insultos raciales en este código fuente filtrado, diciendo que no hubo violación de datos. La semana pasada se encontraron varias referencias a insultos raciales, incluida la «palabra N», en el código fuente de la compañía.

El ingeniero de software Arseniy Shestakov analizó el repositorio Yandex Git filtrado y dijo que contiene datos técnicos y códigos de los siguientes productos:

Shestakov también compartió una lista de directorios de los archivos filtrados en GitHub para aquellos que quieren ver el código fuente fue robado.

En un comunicado, Yandex dijo que sus sistemas no fueron hackeados y que un ex empleado filtró el repositorio del código fuente:

Yandex no fue hackeado. Nuestro servicio de seguridad encontró fragmentos de código de un repositorio interno de dominio público, pero el contenido difiere de la versión actual del repositorio utilizado en los servicios de Yandex.

Un repositorio es una herramienta para almacenar y trabajar con código. El código se utiliza de esta manera internamente por la mayoría de las empresas.

Los repositorios son necesarios para trabajar con código y no están destinados a almacenar datos personales de los usuarios. Estamos realizando una investigación interna sobre los motivos del lanzamiento público de fragmentos de código fuente, pero no vemos ninguna amenaza para los datos de los usuarios o el rendimiento de la plataforma.

Los registros datan en particular de febrero de 2022, cuando Rusia lanzó una invasión a gran escala de Ucrania. Un ex ejecutivo de Yandex dijo que la filtración era «política» y señaló que el ex empleado no había intentado vender el código a los competidores de Yandex. El código antispam tampoco fue revelado.