Krita 5.1.3 llega tras saltarse una versión con mejoras en JPEG-XL

El pasado 7 de noviembre, el equipo de desarrolladores que está detrás de una de las mejores herramientas para dibujantes en software lanzó Krita 5.1.3. La anterior versión fue la 5.1.1, pero que haya baile de cifras no es nada raro; Krita está disponible en varias tiendas, como la Play Store o la Microsoft Store, y a veces devuelven una versión porque hay algo que incumple las normas. En este caso no ha sido así, pero la v5.1.2 sí llegó a la Google Play, por lo que lo siguiente era la actual 5.1.3.

El salto de número de esta vez se ha debido a que Krita 5.1.2 tenía un bug que había que solucionar, en todas las plataformas menos en Android. Con el problema ya parcheado, Krita 5.1.3 ha llegado como una versión de mantenimiento, corrigiendo los errores que han detectado en los últimos dos meses. En total, la lista de novedades recoge 49 cambios, la mayoría de ellos marcados como «fix».

Krita 5.1.3 llega sin un bug que se había detectado recientemente

De los cambios que han llegado junto a Krita 5.1.3, a mí me llama la atención que haya varios puntos dedicados al formato JPEG-XL. No es que sea nada extraño, de hecho es normal que se centren en formatos como este que es relativamente nuevo, pero este cariño contrasta con el de Google, quien está planeando eliminar la compatibilidad con este formato en su navegador web. Quizá saben algo que el resto desconozcamos, pero a mí me ha llamado la atención la diferente manera de tratar las cosas por parte de uno y del otro, aunque también es cierto que hablamos de tipos de software distintos.

En cuanto a la versión que se lanzó el lunes, y han publicitado hoy:

Hoy lanzamos Krita 5.1.3. Esta es una versión estrictamente de corrección de errores, pero recomendamos la actualización a todo el mundo. También hay mejoras de rendimiento porque hemos actualizado algunas de las bibliotecas que utilizamos. Tenga en cuenta que hemos saltado a la 5.1.2 debido a una corrección de errores de última hora (con la excepción de Android, donde todavía estamos en la 5.1.2 debido a problemas de firma, y por lo tanto los bugs 461436 y 459510 siguen en pie. Se corregirán en la próxima versión).

Esta última versión de Krita está disponible desde su página web oficial, y en cualquier momento llegará a los repositorios oficiales de la mayoría de distribuciones Linux. También está disponible como paquete flatpak y snap (el último sin actualizar).