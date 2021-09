Kooha 2.0.0 añade soporte para nuevos escritorios y MP4

Que yo recuerde, desde que me cambié a Linux uso SimpleScreenRecorder para grabar la pantalla de mi equipo. Sigo usándolo, pero porque elijo el escritorio KDE y aún usa por defecto X11 y sabiendo que en el futuro, si SSR no añade soporte para Wayland, tendré que mirar otras alternativas. Una de ellas ha lanzado esta semana una actualización mayor, un Kooha 2.0.0 que introduce cambios de esos que no se entiende que no estuvieran desde el principio.

Lo primero que mencionan en su lista de novedades es que se han añadido los formatos MP4 y GIF. Que no pudiéramos exportar un vídeo a GIF no era una carencia importante, pero el MP4 está muy extendido y sí sorprendía un poco más. Para compensar un poco la espera, Kooha 2.0.0 también ha mejorado fallos en GNOME 41, además de otros cambios como los siguientes.

Novedades de Kooha 2.0.0

Se han añadido los formatos MP4 y GIF.

Se ha añadido la posibilidad de grabar una sola ventana o monitor.

Añadida la codificación acelerada por hardware opcional.

Añadida la grabación de múltiples fuentes de vídeo.

Añadido un manejo de errores muy mejorado.

Se ha corregido la interfaz de usuario rota en la colocación del botón de cierre no predeterminado.

Se ha corregido un error importante en GNOME 41.

Corrección fuera de la región de selección en la escala de enteros.

Corregido el guardado de la grabación en un directorio oculto.

Mejora del rendimiento.

Ahora funciona para ciertos entornos de escritorio y gestores de ventanas.

Reescritura completa a Rust.

Traducciones actualizadas.

De lo anterior también destaca el punto en el que menciona que funciona para ciertos entornos gráficos y gestores de ventanas. No he comprobado personalmente a qué se refiere, pero hasta Kooha 2.0.0 sólo se soportaba GNOME. Teniendo en cuenta esto y otros de los cambios, parece que se está preparando para convertirse en una de nuestra opciones favoritas para grabar la pantalla en sistemas operativos basados en Linux.