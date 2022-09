Kernel de Linux: explicamos la diferencia entre 6 tipos diferentes

Linux. Para muchos, sistemas operativos completos, o así nos referimos a ellos. Pero lo cierto es que es el núcleo en el que se basan todos ellos. Su desarrollo empezó hace 31 años como proyecto de final de carrera de Linus Torvalds, y en la actualidad está en todo tipo de dispositivos, desde ordenadores a aparatos IoT (siglas en inglés de el Internet De las Cosas), pasando por las nubes. Pero no hay un solo kernel de Linux, o mejor dicho, hay diferentes versiones del mismo.

Lo que más se conoce es el kernel estable. Es lo que se usa en la mayoría de distribuciones que no se decantan por uno LTS, pero también hay algunos especialmente diseñados para la edición audiovisual, u otros que reciben parches de seguridad antes que el estable. En este artículo os vamos a hablar de seis opciones, cada una con una razón de ser. Cuál es la mejor opción dependerá de nuestro uso cotidiano.

Kernel de Linux

Estable

Como su nombre indica, es la versión estable del kernel de Linux, y es la que desarrolla Linus Torvalds junto a sus colaboradores. Se lanza una nueva actualización cada dos meses aproximadamente, y se sube el primer número una vez cada tres años, poco más o menos. Es lo que se usa en la mayoría de distribuciones, siempre y cuando no se decanten por uno como el siguiente de la lista.

LTS

LTS son las siglas de Long Term Support, lo que se traduce en que está soportado durante más tiempo. El tiempo de soporte depende de los mantenedores, y, por ejemplo, se supone y se espera que Linux 5.15 LTS esté soportado durante menos tiempo que Linux 5.10 LTS. Lo habitual es que estén soportados durante cinco años, pero los mantenedores pueden decidir que este tiempo se vea reducido hasta los 3 años.

Lo bueno de un kernel LTS es que no recibe nuevas funciones que podrían romper compatibilidades, eso y que reciben muchas actualizaciones correctivas. Por lo tanto, son más estables que los estables, valga la redundancia, pero no reciben novedades que no sean para arreglar algo.

rt o Real Time

Cuando trabajamos con contenido audiovisual, puede que haya un retardo entre una señal y cuándo llega al equipo. Por ejemplo, si conectamos una guitarra eléctrica a un ordenador, nos ponemos unos auriculares y el software no está en buenas condiciones, podríamos terminar escuchando el sonido con algo de retardo, por lo que es prácticamente imposible que toquemos bien. Este tipo de problemas se minimiza con un kernel -rt o en tiempo real.

Hardened

Es una versión «endurecida» del kernel estable de Linux, más centrada en la seguridad y viene con parches que la versión estable aún no ha recibido. Tiene una configuración de seguridad.

Hay que tener en cuenta que la capa extra de seguridad podría hacer que algunos programas no funcionaran con este kernel, por lo que sólo se debe usar si la seguridad es lo más importante para nuestro uso y equipo.

Zen

Es un kernel de Linux diseñado pensando en el rendimiento, pero también consume más energía. Por lo tanto, su uso está más recomendado en ordenadores de escritorio, no tanto en portátiles donde la autonomía podría verse muy mermada. Por el rendimiento, está considerado por muchos como la mejor opción para el gaming. Tiene baja latencia y alta frecuencia de refresco.

Hay distribuciones, como Garuda Linux, que usan este kernel para mejorar el rendimiento, algo a tener en cuenta si se usa un portátil y no aguanta mucho tiempo sin cargarse.

linux-libre

linux-libre es un proyecto que mantiene varias versiones modificadas del kernel de Linux a las que les quitan todo lo que no incluye código fuente y otro software que use licencias privativas. Está recomendado por la Free Software Foundation.

Qué kernel de Linux debería usar

Desde mi punto de vista, lo que ofrece nuestra distribución está cerca de ser la mejor alternativa para nosotros. Puede que no use la última versión estable, pero sí debe incluir los últimos parches de seguridad. Si queremos lo último, y nuestra distribución no lo usa, el kernel de Linux estable debe ser lo segundo que debemos tener en cuenta.

Al final, lo mejor es lo que más se ajuste a nuestras necesidades, y si existen tantas opciones es porque son necesarias. Los Hardened y RT también deben tenerse en cuenta por parte de gamers y creadores de contenido respectivamente. Como siempre digo, la elección es nuestra.