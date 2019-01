Kano OS es una distribución diseñada para niños, sabemos que ya hay muchas distros con ese propósito, hemos escrito sobre este tema como podemos ver aquí, pero esta es diferente, está diseñanda para las Raspberry (arquitectura ARM, como la de los móviles), esta distro contiene programas diseñados por sus mismos creadores, a su vez estos estan disponibles en Github por si quieres darle una mirada y analizarlos, están liberados bajo la licencia GLP V2.

Kano para entornos educativos críticos

No sólo los niños que están en las ciudades en entornos con poder adquisitivo deben tener acceso a la tecnología, si bien es cierto que hay varias fundaciones u ONG que llevan equipos para muchos obsoletos (Hablamos de Pentium 4 y dual/quad core hacia abajo) hacia sitios rurales o periféricos de la ciudades, esas enormes torres en algún momento van a requerir mantenimiento y nadie en un pueblo en medio de la nada sabrá como, por lo que el proyecto de cerrar la brecha digital quedará estancado, las torres contienen varias partes y para cambiar su función se necesita de alguien especializado en el tema (Entiéndase como cambiar una distribución de Linux por otra, formatear el equipo, reemplazar o revisar la fuente, etc), acá es donde Raspberry entra en juego, antes de entrar en materia expliquemos que es una raspberry para quien no está familiarizado con ella.

¡Momento!,¿Que demonios es una raspberry?

Una Raspberry es un ordenador en un sólo circuito (system on a chip o SoC) igual que los móviles, donde todas las piezas vienen integradas en la placa, Ram, Procesador, GPU, conectores, etc, lo que permite que tenga un tamaño muy reducido, siendo en el caso de la raspberry apenas de grande como una tarjeta de crédito.

para su uso sólo es cuestión de conectarle los periféricos, añadirle una memoria SD de toda la vida con el sistema precargado que funcionará como disco duro y una fuente de poder similar al cargador de los móviles. Por lo que su mantenimiento es bastante sencillo y en el caso de querer cambiar el sistema operativo sólo basta con cambiar la memoria SD lo cual es bastante sencillo.

Su mayor característica física es su puerto GPIO (el que tiene varios conectores pequeños en punta de dos hileras) el cual permite añadirle muchas funciones o usarlos para conectar la placa a otros periféricos y aumentar bastante sus funciones como podemos ver en la siguiente imagen, también cuenta con cuatro puertos USB, un HDMI, un de audio 3.5mm y uno de Ethernet, vamos, un ordenador en toda regla.

La raspberry no sólo se puede usar como una pequeña computadora de uso educativo, es extremadamente flexible desde usarla como consola de múltiples sistemas para videojuegos retro, hasta un muy eficaz asistente virtual, convertir un tv convencional en smart TV o un dron entre otros, su precio también es muy económico para ser una ordenador con todas las letras estando alrededor de 35 dólares (Puede variar un poco)

Kano salva el día

Al implementarse Kano OS en una raspberry nos deshacemos de las engorrosas torres antiguas, sólo precisamos de un teclado, un mouse y un monitor lo cual es infinitamente más fácil de conectar para alguien neófito con los ordenadores, que cambiar un módulo ram o la fuente de un ordenador de escritorio convencional como lo podemos ver en el siguiente video, donde sus propios creadores promocionan un “Kit todo en uno” enfocado a que un niño de unos 7-8 años lo arme por sí mismo siguiendo un pequeño libro de instrucciones, sin embargo no es necesario adquirirlo ya que con sólo descargar esta distribución, meterla en una raspberry y conectarle los periféricos que tengas a mano funciona igual. por lo que sólo con invertir lo de un ordenador nuevo para una escuela rural puedes tener varias raspberry corriendo kano OS con un mantenimiento casi nulo, sólo es cuestión de buscar periféricos económicos o por donación lo cual es mucho más sencillo que conseguir un ordenador entero, vamos, alguien en casa tiene un teclado funcional sólo por que se compró uno mecánico con luces led RGB por ejemplo.

Las entrañas de Kano OS

De entrada, la primera vez que iniciamos Kano OS se nos muestra una pantalla negra muy similar a una terminal, se nos piden unos datos, a continuación se nos presenta un escurridizo conejo blanco que tenemos que seguir al agujero, una clara referencia a Alicia en el Pais de las Maravillas de Lewis Carroll y que en esta ocasión recuerda mucho a Matrix.

La interfaz nos recuerda bastante al escritorio GNOME o a Android, siendo muy atractivo visualmente para cualquiera

Si te fijas bien arriba a la izquierda hay algo llamado “Modo historia” el cual no es más que una muy atractiva manera de conocer la raspberry a la par que los programas que conforman a Kano OS, se nos pide buscar el conejo que vimos al inicio y ha hecho estragos en ese mundo.

El diseño como puedes observar es similar a los primeros pokemon y el mapa (aun en desarrollo) es una recreación muy imaginativa de un “mundo vivo” de raspberry ya que está diseñado acorde a las parte físicas, por lo que podremos visitar el puerto HDMI y hablar con quienes lo habitan, el puerto de ethernet, la SD y similares, la captura de abajo es “La estación” el cual es el puerto ethernet donde los personajes nos explican como se mueve la información por medio de paquetes TCP y UDP como si fueran pasajeros de un tren que van y vienen

Una clara ventaja, la comunidad

Kano no es una distribución más y ya, es creada por una empresa radicada en Londres con un desarrollo colaborativo continuo y sólido, al usar Kano creas una cuenta que puedes ir subiendo de nivel acorde a los retos que cumplas, subir y descargar ejercicios hechos por tí o por otros de diversa índole en una zona llamada “Kano world” que se actualiza a diario y participar en un foro propio donde hay guías, tutoriales, docentes y demás.

¿Qué puedes aprender o enseñar con Kano?

Todos los programas de Kano tienen un Guía, por lo que es de mucha ayuda para los más pequeños

Puedes enseñar o aprender Python y construir tu propio Snake

y construir tu propio Snake Aprender o enseñar lógica de programación con Minecraft

Aprender o enseñar el uso de la terminal y sus comandos con un juego de aventura y misterio basado en texto como en los ordenadores de hace 40 años como el ZX spectrum o el Commodore64

con un juego de aventura y misterio basado en texto como en los ordenadores de hace 40 años como el ZX spectrum o el Commodore64 Crear tu propia versión de pong a tu gusto

Crear música y trabajar con matrices de led rgb para crear pixel art o inclusive un reloj

para crear pixel art o inclusive un reloj Crear tus propios proyectos con Scratch, el programa de introducción a la programación para niños creado por el MIT

Entre muchas cosas más que es probable que se me escape en este momento.

Si quieres darle a tu hijo, sobrino o nieto que le encanta la tecnología o quieres incentivarlo a que sienta curiosidad por ella, también es un regalo perfecto y mucho más económico y útil que una consola de videojuegos.