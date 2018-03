Kali Linux ya disponible en la tienda oficial de Windows 10

A petición de la comunidad, el día de hoy Microsoft ha hecho posible descargar e instalar Kali Linux directamente de la tienda oficial de Windows 10, esto como parte de la nueva característica “Subsistema Linux para Windows 10”, la cual tiene que estar activada si quieres correr Linux en tu PC.

Tara Raj, manager del programa menciono que “la comunidad expreso gran interés en usar Kali Linux a WSL (Windows Subsystem for Linux), por lo que estamos contentos de anunciar la inclusión de este sistema unix al programa.”

Para activar la característica de Subsistema Linux para Windows 10 lo único que tienes que hacer es abrir la PowerShell como administrador y ejecutar el siguiente comando:

Una vez que lo hagas sólo hace falta reiniciar tu computadora e ir a la tienda oficial de Windows 10 para descargar e instalar Kali Linux.

Por supuesto tendrás que tener la última actualización de Windows 10. Una vez que Kali Linux este instalado dentro de Windows puedes arrancarlo desde el menú de inicio. Una consola iniciará de forma inmediata para completar la instalación e iniciar el sistema.

Kali Linux now available in the Microsoft App store – https://t.co/taJFpNCfU9 and https://t.co/PGuIxDn7pd | Much thanks and appreciation to @tara_msft and @benhillis for making this happen!

