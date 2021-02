Como usuario de una PineTab, he de reconocer que este proyecto me llamó mucho la atención cuando leí sobre él la primera vez. En un principio, y como explicamos hace menos de dos semanas, está diseñado pensando en convertibles, y el soporte sólo está confirmado en dos de ellos, pero JingOS es algo con mucho atractivo visual, es funcional y no puedo negar que me gustaría probarlo en mi tablet.

Desde hace unas horas, hay disponible otro episodio de esta historia: JingOS ya está disponible en forma de Alfa 1, aunque no lo está como nos gustaría a muchos. Toda la información está disponible en este enlace del foro del proyecto, en donde también tenemos el enlace de descarga… que nos pide un nombre y un correo para ponernos en una lista de espera. Por todo lo demás, han aportado nueva información, como software incluido y qué se espera en versiones futuras.

Qué incluye JingOS 0.6

Lo que han lanzado, y lo que podremos descargar cuando nos llegue el turno de la lista de espera, es JingOS 0.6, e incluye cosas como:

El escritorio JingOS, en lo que se incluye su pantalla de bloqueo, centro de control, centro de notificaciones y gestor de tareas.

Aplicaciones propias para tablet: Fotos. Notas de voz. Reproductor multimedia. Calendario. Calculadora.

Apps de KDE: Ajustes. Preferencias del sistema. Discover. Terminal. Cámara. Dolphin.

WPS Office y Chromium instalado por defecto.

Gestos del panel táctil y en la misma pantalla, de momento en la Surface Pro 6 y Huawei MateBook 14.

Optimizado el driver táctil para la Surface Pro 6.

Es importante mencionar que el idioma soportado por el sistema es sólo el inglés. Tratándose de Linux, sí se podrán poner otras apps en otros idiomas, pero no ninguna del propio JingOS.

Preparándose para v0.7 y v0.8

JingOS App Store.

Servicio por el aire, lo que se conoce como OTA (Over The Air).

Decenas de nuevos controladores con estilo propio basados en Plasma Mobile.

Se mejorará la compatibilidad con las aplicaciones de escritorio de Linux.

Teclado virtual, preferencias del sistema, gestor de archivos, etc, de JingOS.

Otros cambios que anunciarán más adelante.

¿Llegará a la PineTab?

Yo no apostaría por ello. El equipo piensa lanzar una versión estable de JingOS en marzo, y tienen planes de lanzar una versión ARM del sistema operativo, pero en un principio se usaría en una tablet que prepara el proyecto. Teniendo en cuenta que su intención es vender su propia tablet, es difícil ser optimistas, pero no se puede descartar al 100%. En cualquier caso, conoceremos más detalles el próximo marzo.