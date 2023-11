Y cumple con su promesa. Gestores de ventanas hay muchos, pero todos suelen tener el mismo punto flaco: el diseño deja bastante que desear, a no ser que sea justamente lo que se busca para maximizar el rendimiento. Entre los más populares encontramos por ejemplo i3wm, un gestor basado en X11 que ya tiene un «sucesor» en Sway. Desde hace algo más de un año existe también Hyprland, y una de sus razones de ser es ofrecer una experiencia de usuario superior.

Instalar un gestor de ventanas puede ser algo sencillo en muchas distribuciones Linux, pero lo que ya no lo es tanto es configurarlos para que queden medianamente bien. Hyprland no se salva, y lo que yo recomendaría es que, si se desea probar un gestor de ventanas, se haga por medio de una distribución, probablemente comunitaria, que lo ofrezca por defecto. Siendo Hyprland tan joven, apareció en la primera mitad de 2022, es lógico que no haya muchas distribuciones Linux que lo hagan, pero también hay proyectos jóvenes, como el de Garuda Linux, y ofrece una ISO con este gestor de ventanas.

Hyprland, un gestor de ventanas con mejor UX

Spizaetus, la última versión de Garuda Linux, llegó eliminando varias de sus opciones, pero con una nueva con Hyprland. En su momento, un servidor trató de probar esa nueva opción, pero había que hacer bastante trabajo para que llegara a entrar al sistema operativo. Hoy 25 de noviembre han subido una nueva imagen, y funciona incluso en máquinas virtuales. Es algo que no aconsejo, y yo recomendaría más usarlo en una Live Session desde un USB. La razón es simple: las animaciones, por lo menos en mi caso, no se ven bien en máquinas virtuales (probado en GNOME Boxes). Y sin esas animaciones nos estamos perdiendo todo lo que le da sentido a Hyprland.

Qué ofrece

Yo resumiría lo que es Hyprland diciendo que es como los gestores de ventanas que ya conocemos, pero con animaciones que le hacen verse más moderno. Todo lo que encontramos en otros gestores de ventanas está presente en Hyprland:

Ventanas que se apilan y se ajustan automáticamente.

Separación (gape) configurable entre las ventanas.

Posibilidad de controlarlo todo desde el teclado.

Animaciones por todas partes.

Imagen/diseño que depende de nuestra configuración propia o la que ofrece un proyecto en concreto.

Animaciones everywhere

Pongamos como ejemplo a i3wm. Cuando presionamos las teclas META+número y cambiamos a lo que se podrían considerar como otros escritorios virtuales, lo que vemos es que desaparece el contenido del escritorio en el que nos encontramos y aparece lo del nuevo. Como ya he explicado, esto está bien si no queremos perder un ápice de rendimiento, pero no se tiene muy en cuenta la experiencia de usuario (o UX). El paso de un escritorio a otro en Hyprland es como el que vemos en GNOME o KDE: se desplaza de lado y aparece el nuevo. Como dato, el salto es siempre de 1, independientemente si hay 3 o más escritorios activos.

La reorganización de ventanas con el ratón también termina con una animación en la que la ventana se ajusta a la interfaz.

Los ajustes de Hyprland se pueden configurar editando el archivo hyprland.conf que debe estar en la carpeta .config/hypr, y desde él podemos modificar, entre otras cosas, el comportamiento del puntero o los atajos de teclado. Merece la pena echarle un vistazo para conocerlos, aunque ya os adelanto que la mayoría son iguales que los de i3wm, por ejemplo.

Probar Hyprland con Garuda Linux o instalarlo en tu distro

Para cualquier interesado en probar Hyprland, creo que lo mejor y más seguro es hacerlo con la ISO de Garuda Linux publicada este 25 de noviembre. Para entrar, la clave es «garuda» sin las comillas. El software elegido para cualquier tarea es de Xfce y GNOME, pero esto es parte de la personalización que han decidido darle sus desarrolladores, no es parte de Hyprland en sí.

Para instalarlo en una distribución, algo que no recomiendo a usuarios con poca experiencia, debemos hacer lo que pone en su Wiki. Aunque sólo está soportado para Arch Linux, Nix y en openSUSE Tumbleweed va bien, también encontramos información sobre cómo instalarlo en openSUSE, Fedora, Gentoo, FreeBSD, Ubuntu 23.04, Void Linux y Slackware.

La instalación manual se haría siguiendo estos pasos:

Se descarga la última versión desde este enlace. Se copia el binario (Hyprland), hyprctl y libwlroots.so.XX32 en /usr/bin. Se copia el archivo desktop en /usr/share/wayland-sessions/.

Para actualizar, se repite el proceso, pero sobrescribiendo los archivos.

¿Merece la pena?

A mí me gusta ir sobre seguro, y suelo decantarme por distribuciones que tienen a un equipo de desarrolladores importante detrás. Hyprland está dando sus primeros pasos, y lo que no recomiendo es apostarlo todo a él. Siendo un gestor de ventanas, y permitiéndonos Linux iniciar sesión en diferentes opciones, yo recomendaría probarlo en un entorno seguro, una «caja de arena», y la mejor ahora mismo es la ISO de Garuda Linux con Hyprland.

Y mi recomendación sobre Garuda + Hyprland, diría que sí rotundo para los que no les da miedo probar, no tanto para los que prefieran algo fiable.

Más información e imágenes en la página web oficial del proyecto.