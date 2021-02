Hushboard: un práctico programa para no grabar mientras tecleas

Seguro que en multitud de ocasiones estás grabando algo y deseas silenciar el micrófono mientras estás tecleando para que no se escuche el sonido del teclado. Pero estar parando el micrófono al comenzar a escribir en tu teclado y reanudarlo cuando lo terminas no es nada práctico, eso sería bastante incómodo de no ser porque existen programas como Hushboard.

Con este nuevo programa, podrás hacer que en tu distro Linux se silencie automáticamente el micrófono mientras escribes y automáticamente se reactive cuando detienes la escritura. Así, tus grabaciones saldrán perfectas, sin ese sonido de los impactos de tus teclas. Además, también lo podrás usar en videollamadas, lo que puede ser interesante para el teletrabajo.

Es una simple aplicación que usa PyGTK3 para anclarla en el menú de tu escritorio, en la zona de arriba, y estará siempre al a espera de que comiences a escribir para detener el micrófono sin que tengas que hacer nada. Además, podrás ver que está funcionando gracias al icono de Hushboard que muestra el estado: activado o silenciado. Incluso podrás pinchar en él para salir de él y dejar de usarlo.

Un funcionamiento muy simple que usa PulseAudio para funcionar, y que actualmente se encuentra empaquetada para diversas distros mediante parquetes Snap, y también en AUR para Arch Linux. No obstante, en Ubuntu funcionará de forma predeterminada bastante mejor que en otras, ya que, por ejemplo, Ubuntu tiene algunas extensiones en GNOME que se necesitan para que el indicador aparezca en pantalla, como AppIndicator y KStatusNotifierItem Support. Con eso sería suficiente…

Si te interesa instalar Hushboard en tu distro, puedes acceder al paquete Snap desde aquí. O también a AUR si estás usando Arch Linux o derivados. Y si prefieres instalarlo desde el código fuente, también puedes usar este otro enlace al sitio de GitHub…