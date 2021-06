Guido van Rossum dice que Python 4.0 posiblemente nunca llegue

Guido van Rossum (el creador del lenguaje de programación Python), comento hace pocos dias en una entrevista que era muy difícil que Python 4.0 llegue a ver la luz del día, ya que actualmente el lenguaje de programación pasa por un problema bastante difícil que es la migración de Python 2.0 a Python 3.0,

También compartió sus pensamientos sobre otros lenguajes, como Rust, Go, Julia y TypeScript. Guido cree que Rust es un lenguaje interesante, que resuelve casi a la perfección los cuellos de botella en la gestión de la memoria. Agregó que Go y Julia comparten grandes similitudes con su creación y que el equipo de desarrollo de Python aprende y se inspira en varias características implementadas en TypeScript.

Guido van Rossum y los miembros del equipo de desarrollo de Python, mencionan que no estaban exactamente entusiasmados con la idea de Python 4, habiendo aprendido algunas lecciones valiosas durante la transición de Python 2 a Python 3.

Tras jubilarse en 2019, Guido van Rossum volvió al negocio en noviembre de 2020 con un nuevo puesto en Microsoft y en Twitter comento que trabajará para hacer que el uso de Python sea aún mejor. No solo estará en Windows, sino en todas las plataformas, lo que debería ayudar a que sea más atractivo y competitivo. De hecho, durante la última década, Python ha estado compitiendo con lenguajes más jóvenes considerados más modernos por sus creadores y su comunidad.

Para Guido, Rust es un lenguaje de programación «excelente» que merece todo el entusiasmo hacia él:

“Suena como un gran lenguaje, para algunas cosas. Rust realmente mejora C++ en un área en particular: es mucho más difícil pasar por alto los controles del compilador. Y, por supuesto, soluciona el problema de la asignación de memoria de una forma casi perfecta. Si escribió lo mismo en C++, no podría estar tan seguro, en comparación con Rust, de haber obtenido toda la asignación de memoria y el manejo de la memoria correctamente. Entonces Rust es un lenguaje interesante ”, dijo.