GRUB 2.11 será el sucesor de 2.06 y llegará en un año

Justamente ayer comentaba que no me gusta leer mucho la palabra GRUB por los malos recuerdos que tengo al dar mis primeros pasos en Linux, aunque está claro que no hay motivo por el que temerla. La información de ayer nos hablaba de la v2.06 del gestor de arranque, que llegó con un año de retraso pero con correcciones en BootHole, entre otras, y hoy vuelve a ser noticia, pero por un motivo muy diferente. En lo que parece una sorpresa, o no si tenemos en cuenta que con GNOME 40 ha sido peor, la próxima versión será GRUB 2.11, y no 2.07 como habría cabido esperar.

El motivo que dio el proyecto GNOME para dar el salto de 3.38 a 40 fue que GTK iba a usar el 4 en su última versión, por lo que prefirieron no dar pie a confusiones y llamaron a la última versión de su escritorio (Shell y apps) GNOME 40. Ahora, los desarrolladores del gestor de arranque han decidido hacer algo similar, pero en este caso para evitar los ceros a la izquierda de la parte decimal.

GRUB 2.11 llegará en 2022

Omitir las versiones entre 2.07 y 2.10 para evitar los ceros a la izquierda en el número de versión menor. De esta manera, el análisis de la versión en los scripts debería ser más fácil.

Ya se ha confirmado que se ha abierto/descongelado el árbol para recibir nuevo código. Ahora tienen que examinar todos los parches que se han ido recopilando en los últimos meses para decidir qué fusionar. Se espera que la próxima versión de GRUB salga en la primera mitad de 2022.

Entre las novedades que se están debatiendo y se espera que incluya GRUB 2.11 tenemos el soporte de Argon2 para LUKS2, el soporte de OSProber para LUKS2, y otras mejoras relacionadas con (U)EFI. Teniendo en cuenta que aún queda un año para el lanzamiento de la versión estable, aún puede haber cambios importantes dignos de mención, momento en el que LxA publicará toda la información relacionada como es habitual.