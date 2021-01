El navegador web más usado del mundo es Chrome, desarrollado por Google. Si hablamos de su motor, las cosas aún se ponen mejor, porque Chromium es el que mueve a otros como Opera, Vivaldi o Brave, por lo que la compañía parte de Alphabet debería estar satisfecha. Pero no lo está, o eso podemos pensar tras el último movimiento que ha hecho la compañía del famoso buscador y del que se ha hecho eco un desarrollador que colabora con Fedora.

Tal y como podemos leer en este hilo de Twitter, Google ha anunciado que dejará de dar soporte a sincronización y otras APIs «exclusivas de Google». Esto se traducirá en que otros navegadores, como el Chromium que incluyen algunas distribuciones como Fedora, pasen a ser menos funcionales en lo que, personalmente, no me parece un movimiento de los mejores que podría hacer Google y creo que se ha hecho con mala fe.

Google hará que otros navegadores sean menos funcionales

Google ha anunciado que está cortando el acceso a Sync y «otras API exclusivas de Google» de todas las compilaciones excepto Google Chrome. Esto hará que la compilación de Chromium de Fedora sea significativamente menos funcional (junto con todas las demás distribuciones de Chromium empaquetadas). Es de destacar que Google _ otorgó_ a los creadores de los paquetes de distribución Chromium estos derechos de acceso en 2013 a través de claves API, específicamente para que pudiéramos tener compilaciones de código abierto de Chromium con (casi) paridad de funciones con Chrome. ¿El razonamiento dado para este cambio? Google no quiere que los usuarios puedan «acceder a sus datos personales de Chrome Sync (como marcadores) … con un navegador que no sea de Google, basado en Chromium». No están cerrando un agujero de seguridad, solo requieren que todos usen Chrome.

Como yo, Callaway lo tiene claro, y así lo dice al final de la cita. No es que estén haciendo algo por nuestra seguridad, sino que la intención de Google es que todos usen el navegador que controlan al 100%.

No se sabe qué pasará en el futuro, pero Callaway duda que sea una buena opción ofrecer Chromium en Fedora si éste está recortado, y le dice a la compañía que dirige Sundar Pichai que aún están a tiempo para rectificar este movimiento tiránico. Algunos navegadores basados en Chromium usan su propio sistema de sincronización, por lo que no poder sincronizar contraseñas y marcadores no sería un gran problema, pero ese no es el caso de Chromium. También habrá que ver si es posible recuperar la sincronización con alguna extensión futura o si obligan a sincronizarlo todo manualmente, además de que falta ver con qué otros recortes nos sorprenden.

Ahora mismo, me alegro de usar Firefox, aunque espero que la compañía dé marcha atrás.