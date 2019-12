El pasado 11 de diciembre, Google lanzó Chrome 79. La nueva versión llegó con novedades como el nuevo sistema de seguridad que comprueba las contraseñas por si han sido comprometidas y alguna otra mejora que lo hicieron más seguro, pero parece que aún se dejaron por lo menos una vulnerabilidad que han corrigieron en una versión correctiva que lanzaron ayer martes. La nueva versión de la app de escritorio es la 79.0.3945.88 (lista completa de cambios, aquí).

La actualización de escritorio no parece tan importante como la de Android. Y es que la versión móvil llegó con un fallo que borraba los datos de algunas aplicaciones. El problema resultaba en que se formateaban todas las aplicaciones que habían usado los servicios WebView a través del navegador de Google, motivo por lo que la compañía del buscador retiró la actualización hasta solucionar este molesto fallo.

Chrome 79 para Android ya es seguro

Aunque lo anterior suena como una tragedia de proporciones bíblicas, en realidad no lo es: Chrome 79 no eliminaba los datos, sino que cambiaron la ubicación del almacenamiento, por lo que desaparecían, pero estaban. Sencillamente, Chrome no los encontraba, pero el fallo ya está solucionado en la última versión de Chrome para Android que podéis descargar desde este enlace.

Tal y como leemos en las notas del lanzamiento de Chrome 79.0.3945.93 para Android, la nueva versión incluye estas novedades:

Resuelve un problema en WebView en el que los datos de la aplicación de algunos usuarios no estaban visibles dentro de esas aplicaciones. Los datos de la aplicación no se perdieron y se harán visibles en las aplicaciones con esta actualización.

Seguridad de contraseña: cuando inicia sesión en un sitio web, Chrome ahora puede advertirle si su contraseña se expuso anteriormente en una violación de datos .

Compatibilidad con la realidad virtual: la API del dispositivo WebXR permite experiencias de realidad virtual inmersivas y en línea para la web.

Reordenar marcadores: arrastre los marcadores a su lugar o toque el menú de opciones de un marcador y seleccione Subir o Bajar.

Google Chrome para PC está disponible en este enlace.