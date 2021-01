Creo que a estas alturas, y menos en un blog como este, no hay nadie que no sepa que hay compañías que respetan poco o nada nuestra privacidad. Las más importantes son Facebook y Google, ambas compañías cuya fuente de ingresos más importante es la publicidad. Para poder ofrecernos anuncios personalizados, necesitan nuestra información, y lo saben prácticamente todo de nosotros. Compañías como Firefox o Apple quieren que esto cambie, pero, lógicamente no todos piensan lo mismo.

Este nuevo episodio sobre la privacidad empezó en septiembre. Apple lanzaba iOS 14, y una de sus novedades era una función que informaba a los usuarios sobre los datos que recopilaba cualquier app. Facebook se quejó de esto desde antes del lanzamiento de la versión estable de iOS 14, motivo por el cual la compañía de Cupertino retrasó la llegada de esta función a iOS 14.3. Mark Zuckerberg también llenó los periódicos de publicidad atacando a Apple asegurando de que esto sería malo para las pymes, pero Tim Cook y su equipo han seguido adelante con su plan: la función de privacidad ya está disponible.

Un informe nos hace pensar que Google no quiere ser transparente

Ahora, cualquier desarrollador que quiera entregar una app al App Store de iOS debe aportar una nueva información, concretamente qué datos recoge del usuario que instale y ejecute dicha app. Tal y como informa Fast Company (vía 9to5mac, de donde también hemos cogido la imagen), Google actualizó sus apps el día 7 de diciembre, un día antes de que Apple obligara a los desarrolladores a añadir esta información a sus apps. Ahora mismo, si entramos al apartado de la nueva función de iOS 14.3, sólo vemos un mensaje que reza «No se han proporcionado detalles».

Cualquier usuario escéptico, como yo mismo, puede pensar que aún no ha pasado un mes desde la última actualización y que esto podría no significar nada, pero es que las apps de Android sí han subido actualizaciones, varias, de hecho, lo que hace pensar que, sencillamente, Google no quiere ser transparente. La otra posibilidad es que la compañía esté reescribiendo sus apps para que no recojan tanta información, ya que, de ser mucho lo que nos «roban», sólo obtendrían mala publicidad.

Ahora quedan por ver dos cosas: cuándo actualiza sus apps para iOS Google y qué pone en este apartado de privacidad. Personalmente, tengo ganas de que llegue ese momento, y probablemente alguno termine buscando alternativas a sus apps y servicios.