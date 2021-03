Pues ya está aquí. GNOME 40 ha sido lanzado oficialmente, poco después de la quinta versión de mantenimiento de la v3.38 del escritorio. El proyecto ha abierto una página en la que nos muestra las novedades más destacadas, y el nombre da a entender que están emocionados con este lanzamiento. La página lleva el nombre de la nueva numeración, ya que han pasado de GNOME 3.x a la versión 40, en parte para no crear confusión, ya que GTK también iba a subir a la v4.

Hablando de la página que han abierto, es forty.gnome.org, y en ella nos hablan de cambios como la nueva vista general, a la que además podemos acceder con un gesto en el panel táctil. Esto mejorará la experiencia de usuario, algo que sabemos bien los que hemos usado macOS alguna vez. A continuación tenéis el resto de novedades más destacadas que han llegado junto al escritorio que usará Fedora 34, pero no Ubuntu 21.04.

Novedades más destacadas de GNOME 40

Mejoras de rendimiento que hacen que todo se mueva más suave.

Gestos en el panel táctil que nos permitirán acceder a la vista general/rejilla de apps con dos dedos hacia arriba (y salir con dos hacia abajo) o cambiar entre espacios de trabajo deslizando tres dedos hacia la derecha/izquierda.

También se puede pasar entre espacios de trabajo y el acceder a la vista general con el teclado, con los atajos Super + Alt + Arriba/Abajo y Super + Alt + Izquierda/Derecha respectivamente.

Pasar entre espacios de trabajo también es posible con la rueda del ratón, pero combinado con las teclas Super + Alt.

Nuevo apartado en el dock separa las aplicaciones favoritas de las que no lo son cuando se están ejecutando.

Mejoras en el set de aplicaciones, como una app del tiempo rediseñada, ahora es más sencillo crear atajos del teclado desde Configuración o que se ha mejorado la selección y configuración WiFi.

El dock pasa a estar a la parte inferior.

En el apartado «Acerca de» ahora muestra ajustes del vendedor y número de modelo.

Ahora se pueden abrir archivos ZIP con contraseña desde Nautilus.

GNOME 40 ya ha sido lanzado oficialmente, pero lo más recomendado es que esperemos hasta que nuestras distribuciones lo añadan como actualización. Los usuarios de Ubuntu no lo recibirán oficialmente, ya que, si no pasa nada, darán el salto directamente a GNOME 41 el próximo octubre. Canonical ha decidido pecar de cauto y no pasar a GNOME 40 + GTK 4.0 porque creen que, en general, no queda tan consistente como les gustaría.