Garuda Linux: ¿Es adecuado para ti?

Durante la última semana, Garuda Linux ha vuelto a ser noticia. El motivo es que han lanzado nuevas ISOs, y por el camino se han quedado otras que no estaban siendo mantenidas activamente ni parecían despertar tanto interés como otras ediciones. La distro está basada en Arch Linux, pero es de las que se instalan de manera sencilla gracias a una interfaz de usuario y a Calamares. Eso de entrada.

Garuda Linux es una distribución muy joven que tiene entre tres y cuatro años, dependiendo de cuándo se fije la fecha de su nacimiento, ya que los mismos colaboradores del proyecto tienen dudas en este sentido. Ofrece mucho y muy interesante, pero ¿es lo mejor en todos los escenarios? Está claro que la respuesta es que no, no siempre y para todos los usuarios, pero aquí vamos a sacarte de dudas si estás pensando más en tu caso concreto.

Garuda Linux se basa en Arch Linux

Como EndeavourOS, Garuda Linux se basa en Arch Linux. No es como Manjaro, que aunque tenga base Arch también tienen su filosofía y repositorios, pero sí como EndeavourOS porque ambos son más «buenos hijos» y respetan más sus raíces. En la comunidad Linux hay comentarios y bromas sobre Arch Linux, como que Jennifer Ortega tuvo que instalarlo sin Archinstall ni ningún script para poder interpretar a Miércoles de la familia Addams (hay más chistes con Jennifer Ortega, Miércoles y algo difícil o duro). Pero lo que entra en una sesión en vivo y te permite lanzar Calamares con un escritorio ya elegido es totalmente diferente.

Podemos pensar que lo difícil de Arch Linux es elegir uno mismo todo durante la instalación, y lo es sólo en parte. Lo que pasa con Arch Linux es que «cocinar» por uno mismo y hacerlo todo bien no es sencillo, y tenemos que estar preparados para solucionar cualquier problema que nos encontremos al, sigamos con la analogía de la gastronomía, empezar a comer nuestro plato. EndeavourOS es el sucesor de AntergOS, por lo que podríamos decir que tiene una experiencia con cierta dilatación en el tiempo. Garuda Linux es más joven, y tiene mucho que le hacen ser especial. Esto que en teoría sólo puede ser positivo es lo que nos debe hacer pensar si es buena opción para nosotros.

El kernel Zen

Por poner algunos ejemplos, y aunque no tiene el por qué pasar nada raro, Garuda usa el kernel Zen y el sistema de archivos Btrfs. La mayoría de distribuciones Linux usa el kernel normal y el EXT4, y si pasa algo en nuestro kernel o sistema de archivos la solución pasa por nuestros conocimientos o una búsqueda/consulta a AI rápida. Si nos pasa algo en uno de estos dos componentes de Garuda Linux, si no sabemos cómo repararlo tendremos que buscar documentación, y hay menos.

«Spizaetus» trae como una de sus novedades mejoras en garuda-update, que es el actualizador de software de Garuda Linux. Yo no me considero un usuario avanzado de Linux, no comparado con algunas personas con las que mantengo el contacto, pero sí tengo nociones de mucho. Cuando en su día intenté actualizar con garuda-update y vi errores, yo sí supe cómo solucionarlo: con pacman o Pamac. El problema: falla la herramienta de actualizaciones oficial; la solución: usar las alternativas que conozco.

Para el usuario que usa Ubuntu por primera vez, no sabe que hay tiendas alternativas y que usar inicio dual le parece ser un hacker, ver que Garuda Linux no puede actualizar puede ser un callejón sin salida.

Lo que quiero decir con este y el anterior punto es que es probable que Garuda Linux nos muestre algún error, y si no te suenan pacman, Pamac, Bauh u Octopi es porque no conoces mucho sobre Linux ni sobre las soluciones a aplicar. En estos casos yo no recomendaría usar Garuda Linux.

A tener en cuenta el kernel Zen

El kernel Zen es el que crea Linus Torvalds con modificaciones para mejorar su rendimiento en equipos de escritorio o portátiles. Está editado por «hackers» pensando en mejoras, como la baja latencia o mejorar la autonomía, pero hay muchos ordenadores diferentes en el mercado y es posible que el kernel Zen no le siente muy bien a nuestro equipo.

Yo lo noté en mi portátil, aunque tengo que confesar que yo no lo he instalado en el disco duro; sí en un USB no-Live: en un momento funciona muy fluido, llegando a sorprender, y al siguiente se nota como pesado. Quizá esto no se habría notado si lo instalara de nativo y en un disco SSD, pero sí lo noté en mi configuración y la autonomía bajó en vez de mejorar.

Necesito copias de seguridad constantes y no tengo disco secundario

Garuda Linux tiene un as en la manga que puede ser como decir aquello de «olvidad todo lo anterior»: sus «snapshots». Esa es la palabra anglosajona que se usa para referirnos a capturas en forma de copias de seguridad. Si un usuario poco experimentado toca lo que no debe y algo empieza a fallar, se puede «volver atrás en el tiempo» a un estado anterior en el que todo funcionaba correctamente. Es uno de los beneficios de usar Btrfs, que permite la creación de este tipo de copias.

Y lo hace en el mismo disco duro. El que haya usado Windows sabrá que hay algo parecido llamado «Puntos de restauración», y se guardan en el mismo disco en el que tenemos instalado el sistema operativo. Time Shift está muy bien, pero necesita su partición o un disco secundario.

Para quién sí es Garuda Linux

Terminaré el artículo con un resumen de dos puntos. En este primero diremos para quién sí puede ser Garuda Linux:

Para los que sin ser grandes expertos en Linux sí sepan qué existe por ahí y cómo solucionar problemas básicos.

Para los que busquen buen rendimiento y el kernel Zen le siente bien a su equipo.

Usuarios que busquen una base Arch bastante fiel a la filosofía original.

Los que quieran puntos de restauración y no calentarse la cabeza para conseguirlos en Linux.

Gamers o jugones, ya que tiene una edición especial con muchos emuladores instalados por defecto. El kernel Zen es de lo mejor para jugar en Linux.

Para quién no es Garuda Linux

Usuarios sin experiencia alguna en Linux.

Dueños de una placa simple tipo Raspberry Pi. No es que no puedan tenerla en ningún equipo, es que sólo hay imágenes x86_64.

Dueños de un equipo al que el kernel Zen, por lo que sea, no le siente bien. O bueno, si lo combinamos con el primer punto, porque Garuda ofrece cualquier kernel, pero hay que realizar cambios con una herramienta propia tras la instalación de cero.

Descargas disponibles en este enlace.