FLB Music: un reproductor de audio y gestor de descargas

FLB Music es otro de los tantos reproductores multimedia que existen para Linux. Este software está basado en Electron, y cuenta con una interfaz gráfica intuitiva y fácil de usa. Además, lo positivo de este reproductor de audio es que integra tanto las funciones para reproducir y administrar tus playlists favoritas como también un gestor de descargas integrado.

Lo encontrarás en algunos repos de las distros más populares, para instalarlo fácilmente. También lo tienes en paquetes Snap y como AppImage, si prefieres estos otros formatos para instalar el binario en tu distro. Recuerda que si optas por el AppImage, una vez descargues el paquete tendrás que darle permisos de ejecución…

Si te preguntas por lo que puede ofrecerte FLB Music, aquí tienes un resumen:

GUI sencilla y atractiva.

Soporte para organizar la música por artistas, álbumes, directorios, y soporte para playlists configuradas.

Muestra la letra de canciones.

Integra un gestor de descargas para descargar canciones de plataformas de streaming como Deezer y Youtube.

Modo mini para dejarte espacio para hacer otras tareas en tu escritorio mientras escuchas música.

Ecualizador.

Soporte para temas nuevos en su interfaz.

¿Problemas de FLB Music? Pues, como podrías imaginar de algo que usa Electron, es que no va a ser todo lo ligero que te gustaría que fuese. El uso de recursos de hardware por parte de este reproductor de audio es considerable, especialmente el uso de memoria RAM. Comparado con otros reproductores similares para Linux, este FLB Music usa algo más de 500 MB, muy por encima de otros como Deepin Music (200 MB), Sayonara (99 MB), o musikcube (32 MB). Esto supone un coste importante, especialmente si no tienes una máquina suficientemente potente y con una gran capacidad de RAM. Mucho más si tienes pensado usarlo junto con entornos de escritorio pesados y navegadores como Chrome, que no destacan por necesitar poca memoria principal precisamente…