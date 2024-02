Recuerdo cuando usaba más Mac OS X que Linux y Safari más que Firefox, Chrome o Vivaldi. Había una cosa que me gustaba, y era la posibilidad de previsualizar un enlace sin entrar del todo en la página. Es posible hacerlo con extensiones como Link Previewer en Firefox o Hover en Chromium, pero Safari lo hace mejor. Algo similar está disponible en algunos navegadores, pero con las pestañas: al pasar el cursor por encima podemos ver una tarjeta de lo que hay en ella, y Firefox Nightly ha empezado a experimentar con esta posibilidad.

Ya sabéis lo que es Firefox Nightly, una versión del navegador del panda rojo que en este caso es azul y va dos meses por delante. Es el banco de pruebas número 1, siendo el 2 la beta o la versión para desarrolladores. Hay muchas funciones que se prueban aquí y no llegan a la versión estable, pero la vista previa de pestañas es algo que creemos que sí llegará. Si te preguntas cómo puedes probarlo, aquí te lo explicamos, pero adelantamos que no puedes hacerlo en tu navegador actual.

Cómo probar la vista previa de pestañas de Firefox Nightly

Tal y como explican en el blog de Mozilla, la función ha llegado, pero está desactivada por defecto. Para activarla, antes que nada hay que estar en Firefox Nightly. Los binarios se pueden descargar desde este enlace, en sistemas como Ubuntu se puede descargar desde el repositorio de Mozilla y en distribuciones con base Arch está disponible en AUR.

Una vez con Nightly instalado, lo iniciamos. Luego hay que introducir about:config en la barra de URL, aceptar el aviso de que entramos en la zona peligrosa si no habíamos entrado antes y habíamos pedido que no volviera a salir, buscar browser.tabs.cardPreview. enabled y darle al botón de la derecha para cambiarlo a «true». No es necesario reiniciar. La flecha curva de la derecha nos está indicando que hicimos cambios en este apartado.

El resultado será como lo que muestra la imagen de cabecera. Al pasar el cursor por una pestaña se verá una tarjeta con lo que parece ser el title del HTML, la dirección URL y bajo una captura de pantalla parcial. Si alguien se lo está preguntando, este tipo de funciones no están diseñada para interactuar con lo que muestran; no se puede mover el contenido como si lo permite la extensión Hover anteriormente mencionada. Si movemos el cursor desaparecerá la tarjeta. Tampoco es posible, por lo menos de momento – y creemos que nunca lo será -, cambiar el tamaño o el diseño de la tarjeta. Sin lugar a dudas se podrá hacer, pero hackeando/modificando el diseño original, para lo que no hay instrucciones ni se aporta información.

Deshacer los cambios

Si no nos gusta como queda, deshacer los cambios se consigue del mismo modo que los hicimos, pero el clic en el interruptor cambiará a «false» y dejaremos de ver las tarjetas. La flecha curva que indica que hicimos cambios desaparecerá y tampoco es necesario reiniciar para volver a la normalidad.

Cabe destacar que Firefox Nightly puede coexistir con la versión estable y la beta en el mismo equipo sin ningún problema. Desde una versión cuyo número está por el 70, si no recuerdo mal, Firefox se ejecuta en su propio perfil, y no detecta que sean la misma aplicación. Si queremos reiniciar el navegador, sea la versión de Firefox que sea, podemos restaurar el perfil desde about:profiles. Otra opción que tenemos los usuarios de Linux es mostrar los archivos ocultos en nuestro gestor de archivos, ir a nuestra carpeta personal y borrar la carpeta .mozilla.

Firefox Nightly está ahora en la versión 124, lo que llegará al canal estable en marzo. Si incluye esta función o no es algo que descubriremos el mes que viene. Si deciden implementarla, los pasos a seguir en estos casos pasan por añadir la función y dejarla desactivada para activarla en un lanzamiento futuro.