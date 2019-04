Firefox 66.0.3 llega para corregir problemas con algunas apps de nubes

No han hecho mucho ruido, pero tampoco era necesario:, una versión de mantenimiento que no incluye más que 5 pequeñas correcciones. La v66.0.2 del navegador del zorro llegó a los repositorios oficiales saltándose la v66.0.1, una versión que incluía un par de vulnerabilidades de seguridad que habían encontrado días antes. Tardaron un poco más, pero la segunda actualización de mantenimiento de Firefox 66 también incluyó compatibilidades web. Por lo que parece, aún se habían dejado alguna en el tintero.

Como la v66.0.2, parece que la v66.0.3 ha llegado directamente a los repositorios oficiales, por lo que cualquiera que esté usando Firefox en su distribución Linux podrá actualizar ya mismo. No es urgente, a no ser que estéis experimentando problemas de compatibilidades en algunas aplicaciones web. En mi caso, la v66.0.2 me fastidió los enlaces en las notas de iCloud.com y la versión lanzada hoy no ha conseguido que vuelvan a funcionar.

Novedades incluidas en Firefox 66.0.3

Tal y como leemos en su página oficial, Firefox 66.0.3 incluye estos cambios:

La barra de direcciones en las tablets que ejecutan Windows 10 ahora se comportan correctamente.

Mejoras de rendimiento en algunos juegos HTML5.

Corregido un error con los eventos Keypress en las aplicaciones en la nube de IBM.

Corregido un problema con los eventos Keypress en aplicaciones en la nube de Microsoft.

Actualizado el plugin de búsqueda de Baidu.

Como veis, no es un lanzamiento muy importante, pero solo hace falta que corrijan un fallo en algo de lo que dependemos para que la actualización sea importante para nosotros. Como dato que me parece interesante, la versión que hay disponible en la Snappy Store es la misma, por lo que parece que Mozilla ya se está tomando el paquete Snap de su navegador un poco más en serio (toquemos madera).

Recordamos que Firefox 66 incluyó novedades como el bloqueo de la reproducción automática de contenido multimedia o la duplicación del uso de procesos. Con vistas al futuro, Firefox 67 incluirá aún más seguridad y nos permitirá instalar más de una instancia del famoso navegador.

¿Eres uno de los que se va a aprovechar de esta actualización menor de Firefox?