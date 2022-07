Fedora soportará la Raspberry Pi 4

La placa simple más popular es la Raspberry Pi 4, con diferencia. Y la popularidad se traduce en soporte, por lo que se puede instalar de todo en la RPI: Ubuntu, Arch Linux, Chromium OS e incluso Android o Windows. Estaba el mejor reparto de actores, pero se echaba en falta uno, el sistema operativo GNOME por excelencia, el que tiene nombre de sombrero. Por lo que parece, esto cambiará después del verano, ya que Fedora soportará oficialmente a la Raspberry Pi 4.

Así lo podemos leer en esta propuesta, en donde el primer punto destaca soportar oficialmente la Raspberry Pi 4. Según la propuesta, habían estado valorando la posibilidad desde hacía tiempo, y no ha sido hasta ahora, cuando ya pueden implementar la aceleración gráfica, que se han decidido a hacerla realidad.

Con funciones clave ya disponible, Fedora se podrá usar en la RPI4

El trabajo en torno a la Raspberry Pi 4 ha estado en marcha durante varios años, pero nunca lo hemos apoyado oficialmente debido a la falta de gráficos acelerados y otras características clave. Algunos de nosotros hemos liderado el empuje para conseguir el trabajo de gráficos acelerados sobre la línea upstream, por lo que ahora tiene sentido habilitar esto en Fedora y hacer que el apoyo a la Raspberry Pi 4 sea más oficial.

Fedora ya soportaba otras placas de la marca como la Raspberry Pi 3 y la Zero2W, pero no la última que se lanzó en 2019. No lo hacía porque no habían arreglado lo que ellos llaman «características clave», pero éstas ya han llegado a la versión Upstream, por lo que el soporte para la Raspberry Pi 4 debería llegar junto a Fedora 37.

Hay que tener en cuenta que esto es una propuesta, por lo que aún tienen que llevarla a cabo, pero también que aún faltan unos tres meses para el lanzamiento de Fedora 37 y es más que probable que lo hagan. La última versión es la v36, y llegó en mayo con GNOME 42 y Linux 5.17, entre otras novedades.