La mayoría de ordenadores del mundo llevan instalado de fábrica alguna versión de Windows, y creo que ese y sólo ese es el motivo por el que el de las ventanas es el sistema operativo de escritorio más usado del mundo. Pero también hay ordenadores con otros sistemas, como los Chromebook, los Mac, claro, y algunos PC como el nuevo Fedora Slimbook. Fue presentado este jueves a medio camino entre Raleigh, Carolina del Norte (EEUU), y Valencia, España.

Slimbook es una marca conocida por su compromiso con la calidad, innovación y soporte para la comunidad Linux. En esta ocasión se han unido a Fedora Project para ofrecer una nueva experiencia de computación «como nunca antes». Cuenta con un elegante diseño por fuera, el sistema operativo que para muchos es la referencia GNOME y un hardware muy potente, motivo por el cual entra en la definición de Ultrabook.

Especificaciones técnicas del Fedora Slimbook

Pantalla 16″ 16:10 sRGB 99%

3K 90Hz Teclado Disponible en Español y 12 idiomas más

Retroiluminado

Tecla META con logo de Fedora Material Magnesio/Aluminio Procesador Intel Core i7-12700H 20 hilos Gráfica NVIDIA GeForce RTX 3050 Memoria 16GB de RAM

Hasta 64GB de RAM Almacenamiento 500GB NVMe SSD

Hasta 4TB, todo SSD Puertos 2 USB 3.2 Gen1

2 USB-C 3.2, uno de ellos Thunderbolt 4

HDMI 2.0 Batería 82WH Peso 1.5kg Sistema operativo Fedora Precio base 1799€ Disponibilidad Entrega en 1 semana

El Fedora Slimbook está optimizado para configuraciones de hardware específicas de Fedora, lo que asegura la mejor experiencia posible. Es el primer Slimbook con Fedora por defecto.

Está disponible en diferentes configuraciones, o mejor dicho, se le puede añadir hardware. La opción básica tiene 16GB de RAM y 500GB de almacenamiento por 1799€, pero se le puede subir a 64GB de RAM, hasta 2TB en dos discos duros separados (todos son SDD) y añadir un RAID, con lo que el precio subiría hasta los 3156€. La disponibilidad es inmediata, y un envío a España tardará sólo una semana en llegar.

¿Merece la pena un ordenador así por este precio?

Vamos con el punto ese de «sí y no» o «depende». Para el usuario medio, un portátil que en su versión más básica (no quiere decir que sea floja) cuesta 1800€ es demasiado. Un ejemplo, mi portátil tiene ahora 2TB (1TB SSD) de almacenamiento, 32GB de RAM e i7-8565U, y con ampliación incluida no habré pagado más de 900€. Es un Acer que venía con Windows, y ser uno «del montón» tiene sus ventajas. Fabrican más, son más baratos, uno le instala Linux, lo mantiene por sí mismo y cumple con lo que necesita y mucho más.

Pero para el que se lo pueda permitir y le guste Fedora, sí merece la pena. Software y hardware van de la mano, y el funcionamiento y el soporte es el mejor que podría ser. Las comparaciones son odiosas, pero es un poco como un Mac: son carísimos, pero para el que le gusta la manzana y se lo puede permitir, la experiencia es buena, y no hablemos de la autonomía.

Sistema y hardware que encajan

Huelga decir que estos equipos merecen más la pena cuando se usan con el sistema operativo que viene instalado por defecto. Si instalamos otro, es probable que el hardware esté más adaptado a Linux de lo que lo estaba un PC que venía con Windows, pero creo que se romperá esa magia que se crea al encajar todas las piezas.

Yo mismo me estuve planteando comprar un ordenador como este Fedora Slimbook en el pasado, pero me echó para atrás el precio de todo lo que encontraba (me interesaba el Kubuntu Focus). Uno tiene que usar la balanza y sopesar, y esa balanza es la misma que, por lo menos de momento, está evitando que no haya más artículos sobre la Steam Deck y steamOS.

Si a pesar de todo estás insertado en el Fedora Slimbook, ya sea para adquirir uno o para ver más información, hay una página abierta en la tienda de Fedora a la que se puede acceder desde este enlace.