Esto sucedió en febrero. Mi balance del 2021 parte 2

Siguiendo con mi selección personal de los hechos ocurridos en el 2022 en materia tecnológica, con énfasis en el mundo del software libre y de código abierto, llegamos al mes de febrero. A diferencia de lo que pasó en enero no hubo grandes noticias, aunque no podía faltar la polémica.

Esto sucedió en febrero

Amazon crea una bifurcación

Lo bueno de hacer este tipo de repasos es que uno termina viendo de qué forma se fueron armando determinados acontecimientos. Estos días mis compañeros están cubriendo (ver el apartado Artículos relacionados) las consecuencias del aprovechamiento del software libre sin devolver nada a cambio que hace algunas grandes empresas.

Febrero nos trajo la noticia de que Amazon decidió crear una bifurcación de dos proyectos; Elasticsearch y Kibana. El motivo no fue mejorar estos proyectos sino evitar que Elastic, creador de los proyectos y competidor de Amazon Web Service se beneficiara económicamente o con las mejorías introducidas por Amazon.

Elasticsearch es un motor de analítica y análisis distribuido para diversos tipos de datos. Kibana es la capa de interacción del proyecto con el usuario. Aporta las funciones de visualización y búsqueda de datos.

Ante el aprovechamiento que Amazon y otros competidores hacían de sus productos, Elastic decidió adoptar un esquema dual. Por un lado, una licencia que permitiera a la comunidad acceder, utilizar, modificar, redistribuir y colaborar con el código y por el otro, uno que obliga a quienes quieren usar los productos de Elastic como base de un servicio a terceros, a liberar todas las modificaciones incluyendo el código fuente bajo la misma licencia.

La respuesta de Amazon, si no fuera para llorar, sería graciosa. Estuvo a cargo de Carl Meadows, gerente sénior de gestión de productos en la división AWS de Amazon:

Para garantizar que las versiones de código abierto de ambos paquetes sigan estando disponibles y con buen soporte, incluso en nuestras propias ofertas, hoy anunciamos que AWS intensificará la creación y el mantenimiento de una bifurcación de código abierto bajo la licencia ALv2. ‘Elasticsearch y Kibana’ .

Frambuesas con Microsoft. Una combinación indigesta

Hay proyectos de código abierto que parecen destinados a generar polémica y otros que se llevan bien con todo el mundo. Por ejemplo, ¿Alguno oyó alguna polémica que involucrara a Gentoo?

Hasta febrero del año pasado, yo hubiera incluido en esta lista a la computadora de placa única Raspberry Pi. Pero, entonces, sus desarrolladores no tuvieron mejor idea que incluir en Raspberry Pi OS, la distribución oficial del proyecto, un repositorio de Microsoft.

A primera vista, la decisión parecía tener sentido. VS Code, el entorno integrado de desarrollo de Microsoft es uno de los más populares entre los desarrolladores. Por no mencionar la integración con otros servicios de la empresa como GitHub. El problema es que el agregado no se informaba al usuario administrador de cada dispositivo, e incluso se hacía en aquellas instalaciones sin interfaz gráfica.

Según un usuario de Reddit, esto permitiría que cada vez que se accede a la lista de repositorios, Microsoft recibiera un ping en sus servidores capaz de identificar al dispositivo e IP desde el cuál se accede. Luego, puede cruzar esa información con los datos de acceso a otros servicios como GitHub o Bing y de esta forma construir un perfil de usuario para su propia utilización o cederlo a toras empresas.

Un país con canguros y sin Google

El verano parece poner darles a los australianos ganas de sacarse de encima algo. Pero, el año pasado no fue a un tenista sino nada menos que a Google. Australia quiso establecer un mecanismo obligatorio por el cuál las grandes tecnológicas recompensen a los medios de comunicación tradicionales por sus contenidos. Esto llevó a la principal ejecutiva de Google en Australia a decir que:

El principio de la vinculación sin restricciones entre sitios web es fundamental para la Búsqueda y, junto con el riesgo financiero y operativo inmanejable, si esta versión del código se convirtiera en ley, no nos daría otra opción real que dejar de hacer que la Búsqueda de Google esté disponible en Australia

La respuesta del ministro de Comunicaciones fue que los australianos podrían arreglárselas perfectamente con Bing, el buscador de Microsoft.

