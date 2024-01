Hace unos días publicamos un artículo en el que comparábamos tres maneras diferentes de usar aplicaciones web. Por un lado, desde el navegador tal cual; por otro, instalando la aplicación y usándola en una ventana separada; y por último haciendo uso de Webapp Manager, lo que creo que es lo mejor con diferencia. Hoy os traigo una opción diferente, una que se basa en parte en la XApp de Linux Mint.

Las aplicaciones instaladas desde el navegador pesan un poco más que lo que crea Webapps Manager. Tienen una ventaja, y es que se puede acceder a las extensiones fácilmente y funcionan todas, como por ejemplo un ecualizador que yo no he hecho funcionar -tampoco he buscado mucho- en las aplicaciones 100% separadas. Pero, por lo general, lo que crea Webapps Manager está a un nivel superior. Lo que pasa es que, por lo menos para los navegadores basados en Chromium más populares, lo único que hace es crear un archivo .desktop con una orden que le dice al navegador que lance una aplicación en un perfil aislado. Conseguir eso es lo que vamos a explicar hoy aquí.

Lo malo de la aplicación de Linux Mint, por ponerle algún pero, es que instala el software principal y algunos módulos de Python extra. Es peccata minuta para el que usa muchas aplicaciones web y además quiere elegir el navegador base, pero si nos es suficiente con Chrome, Brave, Vivaldi o Edge, todo lo que instalemos está de más.

Como decíamos, el secreto está en examinar qué hacen esas aplicaciones, analizar el archivo .desktop y crear uno parecido. Esto, que se puede hacer manualmente a partir del primer archivo que nos crea Webapp Manager, copiando y editando lo necesario, podemos automatizarlo usando Bash. El código sería el siguiente:

#!/bin/bash echo "SSBash ¿Qué quieres hacer? 1. Crear aplicación web 2. Eliminar app existente 3. Salir" read opcion if [ "$opcion" == "1" ]; then echo "Nombre de la aplicación:" read nombre_app id_app=$(echo "$nombre_app" | tr -d ' ') echo "Comentario:" read comentario echo "Categoría": read categoria echo "URL de la aplicación web (sin https/http):" read url echo "Ruta al icono de la app": read icono echo "Navegador: 1. Chrome 2. Chromium 3. Brave 4. Edge 5. Vivaldi 6. Chrome (flatpak) 7. Chromium (flatpak) 8. Brave (flatpak) 9. Edge (flatpak) 10. Vivaldi (flatpak) 11. ungoogled-chromium (flatpak)" read navegador_elegido case $navegador_elegido in 1) navegador="Chrome" && ejecutable="google-chrome-stable --app="https://$url" --class=WebApp-$id_app --name=WebApp-$id_app --user-data-dir=$HOME/.config/SSBash/$navegador-'$id_app'";; 2) navegador="Chromium" && ejecutable="chromium --app="https://$url" --class=WebApp-$id_app --name=WebApp-$id_app --user-data-dir=$HOME/.config/SSBash/$navegador-'$id_app'";; 3) navegador="Brave" && ejecutable="brave --app="https://$url" --class=WebApp-$id_app --name=WebApp-$id_app --user-data-dir=$HOME/.config/SSBash/$navegador-'$id_app'";; 4) navegador="Edge" && ejecutable="microsoft-edge --app="https://$url" --class=WebApp-$id_app --name=WebApp-$id_app --user-data-dir=$HOME/.config/SSBash/$navegador-'$id_app'";; 5) navegador="Vivaldi" && ejecutable="vivaldi-stable --app="https://$url" --class=WebApp-$id_app --name=WebApp-$id_app --user-data-dir=$HOME/.config/SSBash/$navegador-'$id_app'";; 6) navegador="Chrome-flatpak" && ejecutable="flatpak run com.google.Chrome --app="https://$url" --class=WebApp-$id_app --name=WebApp-$id_app --user-data-dir=$HOME/.config/SSBash/$navegador-'$id_app'";; 7) navegador="Chromium-flatpak" && ejecutable="flatpak run org.chromium.Chromium --app="https://$url" --class=WebApp-$id_app --name=WebApp-$id_app --user-data-dir=$HOME/.config/SSBash/$navegador-'$id_app'";; 8) navegador="Brave-flatpak" && ejecutable="flatpak run com.brave.Browser --app="https://$url" --class=WebApp-$id_app --name=WebApp-$id_app --user-data-dir=$HOME/.config/SSBash/$navegador-'$id_app'";; 9) navegador="Edge-flatpak" && ejecutable="flatpak run com.microsoft.Edge --app="https://$url" --class=WebApp-$id_app --name=WebApp-$id_app --user-data-dir=$HOME/.config/SSBash/$navegador-'$id_app'";; 10) navegador="Vivaldi-flatpak" && ejecutable="flatpak run com.vivaldi.Vivaldi --app="https://$url" --class=WebApp-$id_app --name=WebApp-$id_app --user-data-dir=$HOME/.config/SSBash/$navegador-'$id_app'";; 11) navegador="ungoogled-chromium-flatpak" && ejecutable="flatpak run com.github.Eloston.UngoogledChromium --app="https://$url" --class=WebApp-$id_app --name=WebApp-$id_app --user-data-dir=$HOME/.config/SSBash/$navegador-'$id_app'";; *) echo "Opción no válida. Seleccionando Chrome por defecto." && navegador="Chrome";; esac cadena_aleatoria=$(head /dev/urandom | tr -dc a-z0-9 | head -c 30 ; echo '') acceso_directo=$navegador-$id_app-$cadena_aleatoria.desktop touch $acceso_directo mkdir -p "$HOME/.config/SSBash/$navegador-$id_app/img/" cp $icono "$HOME/.config/SSBash/$navegador-$id_app/img/" nombre_imagen=$(basename "$icono") echo "[Desktop Entry] Version=1.0 Name=$nombre_app Comment=$comentario Exec=$ejecutable Icon=$HOME/.config/SSBash/$navegador-$id_app/img/$nombre_imagen Terminal=false Type=Application Categories=$categoria StartupNotify=true StartupWMClass=WebApp-$id_app" >> "$acceso_directo" chmod +x $acceso_directo mv $acceso_directo ~/.local/share/applications/ echo " La aplicación '$nombre_app' debería haberse instalado. Por favor, comprueba el archivo desktop en ~/.local/share/applications/ y, tras ejecutarlo, que existe el perfil en ~/.config/SSBash/." elif [ "$opcion" == "2" ]; then if [ -n "$(ls -A "$HOME/.config/SSBash/")" ]; then echo "¿Qué aplicación web quieres eliminar?" && ls $HOME/.config/SSBash/ read app_eliminar if [ -n "$app_eliminar" ] && [ -e "$HOME/.config/SSBash/$app_eliminar" ]; then desktop_eliminar=$(echo "$app_eliminar" | tr -d ' ') rm -rf $HOME/.config/SSBash/"$app_eliminar"/ rm $HOME/.local/share/applications/$desktop_eliminar* echo "La aplicación con id '$app_eliminar' ha sido eliminada." else echo "La apliación con id '$app_eliminar' no está en la lista." fi else echo "No hay aplicaciones web instaladas." fi elif [ "$opcion" == "3" ]; then echo "Hasta la próxima." else echo "Opción no válida". fi