Dicen que mal de muchos consuelo de tontos. Y, me alegra decir que, para mi que como argentino padezco a un gobierno que dice «apoyar a la economía del conocimiento» mientras aumenta los aranceles a la importación de computadoras y móviles saber que en España sube el canon digital no me consuela para nada.

En mi país la excusa es «Proteger la industria nacional» eufemismo por pegar etiquetas de Made in Argentina a los productos importados, en España la de compensar a los creadores de contenidos. En ambos casos se trata de compensar a los amigos del Poder a costa de todos los ciudadanos.

El canon es un impuesto digital que se pone a dispositivos susceptibles de ser usados para copias ilegales y tiene el propósito de compensar a creadores de contenidos ante la hipotética posibilidad de que este sea distribuido en forma no autorizada. ¿La presunción de inocencia de los usuarios? Bien, gracias.

En Argentina se trató de poner y contaba con el apoyo de oficialismo y oposición, pero, las entidades gremiales se apuraron y presentaron el proyecto en año de elecciones por lo que nunca salió. No significa que el gobierno no les pague con nuestros impuestos sino que la plata sale de otra partida.

Volviendo al caso de España, llamo la atención de los especialistas que algunos rubros suben de manera exagerada mientras que se agregan otros que difícilmente puedan ser usados para copiar contenido.

Los dispositivos que empiezan a pagar desde ahora son los relojes inteligentes ya que pueden ser utilizados para reproducir contenido multimedia. Si vas a comprar uno tendrás que bajar de tu bolsillo 2,5 euros más. Si buscas una tableta o un teléfno móvil a partir de ahora serán más caros. 3,75 y 3,25 euros respectivamente.

Otros valores son.

Impresoras multifunción: 5,25 euros.

5,25 euros. Cd y dvd: 0 ,08 euros.

,08 euros. Pendrive: 0,24 euros.

0,24 euros. Discos duros externos: Desde 4 euros.

Los nuevos valores comenzarán a regir a partir del primer día del mes de junio y habrá más gente para cobrar. Si editas una publicación desde 24 páginas en forma periódica y con contenido cultural, informativo o de entretenimiento puedes pasar por caja. A todo esto, gracias a los servicios de streaming, las descargas ilegales siguen disminuyendo.

Amigos españoles, solo puedo decirles una cosa:

Yo no los voté,