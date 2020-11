Como usuario que conoció las clásicas consolas, y aunque no juegue mucho, me gusta tener siempre disponibles algunos emuladores. El que suelo instalar siempre es el de MAME, aunque ahora que he probado lo bien que me va en RetroArch me voy a quedar con este último, ya que también me permite emular más consolas. RetroArch es de Libretro, y basado en su código existe Emulatrix, un emulador que podremos usar desde nuestro navegador web.

Disponible desde este enlace, Emulatrix es un emulador que en el momento de escribir estas líneas nos permite cargar ROMs de SEGA, varias consolas de Nintendo, juegos de máquinas recreativas (MAME) y de MS-DOS, y todo ello desde el navegador. No nos ofrece la posibilidad de cargar ninguna ROM de ejemplo, ya que esto sería ilegal, pero sí nos permite cargar cualquiera que tengamos o consigamos por internet, con matices.

Emulatrix, lo mejor y lo peor

Ahora mismo, soporta juegos de:

Sega Genesis y Mega Drive.

Nintendo.

Super Nintendo.

GameBoy, soportando también las Color y Advance.

MAME.

DOSBox.

Personalmente, echo de menos la SEGA Master System 2, que es la que yo tenía, y en la pequeña prueba que he hecho yo no he conseguido hacer funcionar los juegos de MAME, ya que estos suelen venir en ZIP y estos archivos los reconoce como de MS-DOS. También menciono esto porque Emulatrix no mira dentro de los ZIP, es decir, si cargamos una ROM de Mega Drive (.md) comprimida, nos abrirá directamente el emulador DOSBox, pero abrirá el emulador correcto si antes la descomprimimos.

En cuanto a su funcionamiento, tenemos todas las instrucciones en la pantalla principal. Cada consola funciona con unas teclas que están indicadas en la imagen de presentación, desde donde también nos dicen que tenemos que cargar los tipos de archivos que soporta. Por otra parte, el emulador nos permite guardar y cargar las partidas, lo que también es una función interesantes que no teníamos en las consolas clásicas.

Y otra cosa a tener en cuenta: por lo que yo he probado, y confirmado buscando en internet, es un hecho que en Firefox no funciona tan bien como en Chromium, donde el sonido funciona correctamente, no así en el navegador del zorro (suena más entrecortado). También me parece importante mencionar que, por ejemplo, en Sonic no es fácil caminar hacia adelante y rodar sobre la marcha, lo que significa que los controles no son muy precisos. En cualquier caso, con sus luces y sus sombras, Emulatrix es una opción que merece la pena tener en cuenta, por ejemplo, para disfrutar de algunas partidas en donde no podamos instalar software por el motivo que sea.