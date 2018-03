Empires of the Undergrowth: el videojuego de hormigas para GNU Linux

Si piensas que te gusta un videojuego sobre hormigas y los hormigueros, entonces Empires of the Undergrowth te va a encantar. Si quieres saber más y adquirir el título por unos 19€ para Linux, entonces corre y ve ya a la tienda GOG o Steam, te dejo los enlaces al final del artículo. Y sí, has leido bien, es un videojuego cuyo objetivo es administrar colonias de hormigas y todo movido con el potentísimo motor gráfico Unreal Engine 4 del que tanto hemos hablado en otros artículos de LxA.

El videojuego no es para nada aburrido, se trata de un gran título y se puede apreciar en el vídeo que os dejo, además los que lo han probado han dejado muy buenas opiniones y críticas que favorecen a Empires of the Undergrowth. Muchos ya están desenando ver alguna ampliación, porque éste les ha sabido a poco por la gran calidad que han obtenido. Sin duda no es un tema demasiado explotado el de las hormigas, pero no siempre lo raro es lo peor…, todo lo contrario, a veces puede ser lo mejor al salirse de lo convencional. Los desarrolladores han realizado un gran trabajo, aunque ciertamente han estado un poco parados a la hora de liberar parches y actualizaciones últimamente, por lo que no ha habido cambios o contenido nuevo. Pero no están parados, están trabajando y han dicho que su silencio es por una buena razón, por lo que pronto tendremos mejoras y nuevo contenido para Empires of the Undergrowth. Concretamente desde abril podremos ver actualizaciones más frecuentes debido a un trabajo más intenso.

Esperemos ver actualizaciones de las campañas y pantallas que tenemos actualmente en el juego, y también del modo Freeplay que tanto está gustando a todos, ya que ofrece más variedad y posibilidades de personalizarlo con su flexibilidad. No obstante, el juego en modo normal no está nada mal. ¿No te lo crees? Pruébalo tú mismo…

